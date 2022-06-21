Сумщину атакували дрони-камікадзе: 4 поранених

Внаслідок атаки російських дронів-камікадзе в Краснопільській громаді на Сумщині поранені четверо людей, двоє з них у тяжкому стані.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Дослівно: "Сьогодні була атака з дронів-камікадзе на території громади.

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Четверо людей поранені, з них двоє у тяжкому стані в лікарні. Також пошкоджена автівка".

Деталі: Живицький також повідомив, що у вівторок вдень росіяни здійснили 4 обстріли з мінометів та інших видів зброї по Краснопільській громаді на Сумщині. Усього по території громади зафіксовано за день 42 прильоти.

"Росіяни били, у тому числі, і по населеним пунктам. Пошкоджені будинки, господарські споруди, школа та сільська рада. Затишний парк у одному з населених пунктів громади знищений ворожими снарядами", - написав він.