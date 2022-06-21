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Сумщину атаковали дроны-камикадзе: 4 раненых

Катерина ТищенкоВторник, 21 июня 2022, 22:53
Сумщину атаковали дроны-камикадзе: 4 раненых
фото из Telegram Живицкого

В результате атаки российских дронов-камикадзе в Краснопольской общине Сумской области ранены четыре человека, двое из них в тяжелом состоянии.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Дословно: "Сегодня была атака с дронов-камикадзе на территории общины.

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Четверо человек ранены, из них двое в тяжелом состоянии в больнице. Также поврежден автомобиль".

Детали: Живицкий также сообщил, что во вторник днем ​​россияне совершили 4 обстрела из минометов и других видов оружия по Краснопольской общине в Сумской области. Всего по территории общины зафиксировано за день 42 прилета.

"Россияне били, в том числе, и по населенным пунктам. Повреждены дома, хозяйственные постройки, школа и сельский совет. Уютный парк в одном из населенных пунктов общины уничтожен вражескими снарядами", - написал он.

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Темы: Сумская областьвойна
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