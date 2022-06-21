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ЗСУ посилюють захист на Луганщині й поступово звільняють Херсонщину – Зеленський

Катерина ТищенкоВівторок, 21 червня 2022, 23:15
Володимир Зеленський, фото ОП

Українська армія посилює захист у Луганській області та поступово звільняє Херсонщину.

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського

Пряма мова: "Ситуація на передовій без суттєвих змін. За допомогою тактичних рухів українська армія посилює захист в Луганській області. Там дійсно зараз найжорсткіше. Окупанти дуже серйозно тиснуть. Тиснуть і на Донецькому напрямку, на Харківщині.

Жорстокі і цинічні російські артилерійські обстріли нічого не дадуть окупантам, але російська армія глуха до будь-якої раціональності, просто руйнує, просто вбиває, показує таким чином своєму командуванню, що нібито не стоїть на місці.

На півдні захищаємо нашу Миколаївщину, наше Запоріжжя, поступово звільняємо Херсонщину".

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Теми: ЗеленськийвійнаЗбройні сили
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