Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ посилюють захист на Луганщині й поступово звільняють Херсонщину – Зеленський

Катерина ТищенкоВівторок, 21 червня 2022, 23:15
ЗСУ посилюють захист на Луганщині й поступово звільняють Херсонщину – Зеленський
Володимир Зеленський, фото ОП

Українська армія посилює захист у Луганській області та поступово звільняє Херсонщину.

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського

Пряма мова: "Ситуація на передовій без суттєвих змін. За допомогою тактичних рухів українська армія посилює захист в Луганській області. Там дійсно зараз найжорсткіше. Окупанти дуже серйозно тиснуть. Тиснуть і на Донецькому напрямку, на Харківщині.

Реклама:

Жорстокі і цинічні російські артилерійські обстріли нічого не дадуть окупантам, але російська армія глуха до будь-якої раціональності, просто руйнує, просто вбиває, показує таким чином своєму командуванню, що нібито не стоїть на місці.

На півдні захищаємо нашу Миколаївщину, наше Запоріжжя, поступово звільняємо Херсонщину".

Теми: ЗеленськийвійнаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Зеленський
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: