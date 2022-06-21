ЗСУ посилюють захист на Луганщині й поступово звільняють Херсонщину – Зеленський

Українська армія посилює захист у Луганській області та поступово звільняє Херсонщину.

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського

Пряма мова: "Ситуація на передовій без суттєвих змін. За допомогою тактичних рухів українська армія посилює захист в Луганській області. Там дійсно зараз найжорсткіше. Окупанти дуже серйозно тиснуть. Тиснуть і на Донецькому напрямку, на Харківщині.

Жорстокі і цинічні російські артилерійські обстріли нічого не дадуть окупантам, але російська армія глуха до будь-якої раціональності, просто руйнує, просто вбиває, показує таким чином своєму командуванню, що нібито не стоїть на місці.

На півдні захищаємо нашу Миколаївщину, наше Запоріжжя, поступово звільняємо Херсонщину".