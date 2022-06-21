ВСУ усиливают защиту на Луганщине и постепенно освобождают Херсонщину – Зеленский

Украинская армия усиливает защиту в Луганской области и постепенно освобождает Херсонскую.

Источник: обращение президента Владимира Зеленского

Прямая речь: "Ситуация на передовой без существенных изменений. С помощью тактических движений украинская армия усиливает защиту в Луганской области. Там действительно сейчас самое жесткое. Оккупанты очень серьезно давят. Давят и на Донецком направлении, на Харьковщине.

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Жестокие и циничные российские артиллерийские обстрелы ничего не дадут оккупантам, но российская армия глуха к какой-либо рациональности, просто разрушает, просто убивает, показывает таким образом своему командованию, что не стоит на месте.

На юге защищаем нашу Николаевщину, наше Запорожье, постепенно освобождаем Херсонщину".