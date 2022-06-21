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США вражені, що в Росії допускають можливість смертної кари для полонених американців

"Європейська правда"Вівторок, 21 червня 2022, 23:42
Джон Кірбі, фото Getty Images

Білий дім назвав "жахливими" заяви Росії, що вона не виключає застосування страти до двох американських громадян, взятих у полон під час війни в Україні.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Джон Кірбі, пише "Європейська правда" із посиланням на CNN.

"Ми все ще намагаємося дізнатися більше про цих двох людей. Жахливо, що чиновник у Росії навіть припустив страту двом американським громадянам, які перебували в Україні", — сказав Кірбі.

Прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков заявив у понеділок, що Женевська конвенція — хартія, яка визначає порядок поводження з солдатами та цивільними особами у воєнний час, у тому числі забороняє страту військовополонених — не поширюється на двох затриманих громадян США.

Пєсков сказав, що страту виключати не можна, але це рішення суду, а не Кремля.

Кірбі сказав, що не намагатиметься залізти в голови Пєскова чи Владіміра Путіна. Але він сказав, що незалежно від того, чи була перспектива смертної кари реальною чи гіпотетичною, вона все одно непокоїть.

"У будь-якому випадку, це однаково тривожно, чи вони дійсно мають на увазі те, що кажуть, і це може бути результатом, що вони можуть винести смертний вирок двом американцям в Україні", — сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, минулого тижня речник Державного департаменту заявив, що Сполучені Штати мають інформацію про трьох американських добровольців, які зникли під час бойових дій в Україні.

Він додав, що відомство перебуває на зв’язку з рідними двох американців, про зникнення яких в Україні стало відомо раніше – 39 -річного Александра Дрюке і 27-річного Енді Г’юна, які потрапили в полон на Харківщині.

Раніше у червні псевдосуд в окупованому Донецьку оголосив смертні вироки двом громадянам Британії та громадянину Марокко, які воювали у лавах української армії. 

Теми: СШАРосіяполонені
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