США потрясены, что в России допускают возможность смертной казни для пленных американцев

Белый дом назвал "ужасными" заявления России, что она не исключает применения смертной казни к двум американским гражданам, взятым в плен во время войны в Украине.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Мы все еще пытаемся узнать больше об этих двух людях. Ужасно, что государственный чиновник в России даже предложил смертную казнь для двух американских граждан, которые находились в Украине", — сказал Кирби.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Женевская конвенция — хартия, определяющая порядок обращения с солдатами и гражданскими лицами в военное время, в том числе запрещающая казнь военнопленных — не распространяется на двух задержанных граждан США.

Песков сказал, что смертную казнь исключать нельзя, но это решение суда, а не Кремля.

Кирби сказал, что не будет пытаться залезть в головы Пескова или Владимира Путина. Но он сказал, что независимо от того, была ли перспектива смертной казни реальной или гипотетической, она все равно беспокоит.

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"В любом случае, это одинаково тревожно, действительно ли они имеют в виду то, что говорят, и это может быть результатом, что они могут вынести смертный приговор двум американцам в Украине", — сказал он.

Напомним, на прошлой неделе спикер Государственного департамента заявил, что Соединенные Штаты располагают информацией о трех американских добровольцах, исчезнувших во время боевых действий в Украине.

Он добавил, что ведомство находится на связи с родными двух американцев, 39-летнего Александра Дрюке и 27-летнего Энди Гьюна.

Ранее в июне псевдосуд в оккупированном Донецке объявил смертные приговоры двум гражданам Британии и гражданину Марокко, воевавшим в рядах украинской армии.

Великобритания, США, Украина и ряд других государств и организаций осудили этот приговор.

В МИД Украины подчеркнули, что все иностранцы, воюющие на украинской территории в составе Вооруженных Сил Украины, являются военнослужащими ВСУ и на них распространяется правовой статус комбатантов.