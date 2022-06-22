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На Запоріжжі росіяни почали залякувати мешканців стратами — мер Мелітополя

Середа, 22 червня 2022, 00:40

На окупованій частині Запорізької області почалася нова хвиля викрадень людей, росіяни погрожують мешканцям  смертною карою.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телебачення, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: Федоров сказав, що  кілька днів тому  під час служби  був викрадений на центральній площі міста один з місцевих пастирів, і наразі невідомо, де він.    Також було викрадено кількох активістів. За словами Федорова, за чотири місяці лише в Мелітополі росіяни викрали понад 500 людей, але попри це спротив зростає.

Пряма мова: "Місцеві гауляйтери на центральних каналах рашистської пропаганди зробили заяви, що вони пропонують ввести на тимчасово окупованих територіях смертну кару…

За чотири місяці лише в Мелітополі вони викрали понад 500 людей, але спротив зростає. Тож вони хочуть перейти до наступного етапу - до смертної кари. Вони хочуть робити це публічно, аби залякувати наших людей і надалі. Це не просто чутки. Це те, про що говорять гауляйтери в центральних ЗМІ РФ".

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Теми: Запоріжжя
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