Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Запорожье россияне начали запугивать жителей казнями — мэр Мелитополя

Среда, 22 июня 2022, 00:40

На оккупированной части Запорожской области началась новая волна похищений людей, россияне угрожают жителям смертной казнью.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телевидения, которого цитирует "Укринформ"

Детали: Федоров сказал, что несколько дней назад во время службы был похищен на центральной площади города один из местных пастырей, и неизвестно, где он. Также были похищены несколько активистов. По словам Федорова, за четыре месяца только в Мелитополе россияне похитили более 500 человек, но, несмотря на это, сопротивление растет.

Прямая речь: "Местные гауляйтеры на центральных каналах рашистской пропаганды сделали заявления, что они предлагают ввести на временно оккупированных территориях смертную казнь…

За четыре месяца только в Мелитополе они похитили более 500 человек, но сопротивление растет. Поэтому они хотят перейти к следующему этапу – к смертной казни. Они хотят делать это публично, чтобы запугивать наших людей и дальше. Это не просто слухи. Это то, о чем говорят гауляйтеры в центральных СМИ РФ".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Запорожье
Главное сегодня

Турция заявила, что достигла прогресса с Россией по вывозу украинского зерна

фотоРоссияне казнили журналиста Левина – "Репортеры без границ"

видео В Ростовской области горел нефтеперерабатывающий завод, соцсети писали об ударе с беспилотника

ЕС официально признает Украину кандидатом на вступление: проект решения

Сводка Генштаба: Россия удерживает несколько БТГ в Брянской и Курской областях

Глава МИД Италии покинул свою партию, которая не хотела поддерживать Украину

Все новости...
Запорожье
На Запорожье подорвался на мине эвакуационный автомобиль: двое госпитализированных
Ким: До сих пор есть риск, что Россия нападет на Николаев и Запорожье
Россияне перебросили 30 танков в Запорожской области, чтобы усилить контроль над трассой — ISW
Последние новости
15:06
Путин хорошо знает человечество и рассчитывает на усталость мира от войны в Украине – отец Патрик Дебуа
15:00
В Якутии нашелся пропавший с радаров российский самолет
14:54
В регионах Украины создадут комиссии, которые будут заниматься безопасностью учащихся – Шкарлет
14:48
В Одесской области разрешили продавать алкоголь до 20:00
14:48
В Чернобаевке взорвали авто гауляйтера
14:23
"Даже полезно": министр обороны Эстонии о российских учениях, где моделировали удары по стране
14:23
"Провоцирует дискуссии": заявления Арестовича в ОП считаются частично полезными – СМИ
14:21
Россия с Черного моря направила в сторону Украины 44 ракеты типа "Калибр" – ОК "Юг"
14:15
Дубай может стать "новой Швейцарией" для российских сырьевых компаний
14:06
обновленоПутин собрал Совбез с вопросами о планах на сентябрь
Все новости...