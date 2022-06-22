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На Запорожье россияне начали запугивать жителей казнями — мэр Мелитополя

Среда, 22 июня 2022, 00:40

На оккупированной части Запорожской области началась новая волна похищений людей, россияне угрожают жителям смертной казнью.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телевидения, которого цитирует "Укринформ"

Детали: Федоров сказал, что несколько дней назад во время службы был похищен на центральной площади города один из местных пастырей, и неизвестно, где он. Также были похищены несколько активистов. По словам Федорова, за четыре месяца только в Мелитополе россияне похитили более 500 человек, но, несмотря на это, сопротивление растет.

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Прямая речь: "Местные гауляйтеры на центральных каналах рашистской пропаганды сделали заявления, что они предлагают ввести на временно оккупированных территориях смертную казнь…

За четыре месяца только в Мелитополе они похитили более 500 человек, но сопротивление растет. Поэтому они хотят перейти к следующему этапу – к смертной казни. Они хотят делать это публично, чтобы запугивать наших людей и дальше. Это не просто слухи. Это то, о чем говорят гауляйтеры в центральных СМИ РФ".

Темы: Запорожье
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