Байден впевнений, що серед західних країн не буде розколу щодо Росії

Президент США Джо Байден вважає, що США та Європа матимуть єдину позицію щодо супротиву Росії та тиску на Москву.

Джерело: Байден, якого цитує "Укрінформ", CNN

Деталі: На запитання про можливість появи ліній розколу між США та європейськими союзниками Байден відповів "ні, я не боюся".

Пряма мова: "Я думаю, що в якийсь момент це буде трохи очікування, що можуть витримати росіяни і що Європа буде готова витримати. Це одна з речей, про які ми будемо говорити в Іспанії".

Довідка: Байден відправляється в суботу на саміт G7 в Німеччині, а потім на зустріч НАТО в Іспанії.