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Байден впевнений, що серед західних країн не буде розколу щодо Росії

Середа, 22 червня 2022, 01:39
ФОТО: GETTY

Президент США Джо Байден вважає, що США та Європа матимуть єдину позицію щодо супротиву Росії та тиску на Москву.

Джерело:  Байден, якого цитує "Укрінформ", CNN

Деталі: На запитання про можливість появи ліній розколу між США та європейськими союзниками Байден відповів "ні, я не боюся".

Пряма мова: "Я думаю, що в якийсь момент це буде трохи очікування, що можуть витримати росіяни і що Європа буде готова витримати. Це одна з речей, про які ми будемо говорити в Іспанії".

Довідка: Байден відправляється в суботу на саміт G7 в Німеччині, а потім на зустріч НАТО в Іспанії.

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Теми: БайденСШАЄвропаРосія
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