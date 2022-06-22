Байден уверен, что среди западных стран не будет раскола в отношении России

Президент США Джо Байден считает, что США и Европа будут иметь единую позицию по сопротивлению России и давлению на Москву.

Источник: Байден, цитируемый "Укринформом", CNN

Детали: На вопрос о возможности появления линий раскола между США и европейскими союзниками Байден ответил "нет, я не боюсь".

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Прямая речь: "Я думаю, что в какой-то момент это будет немного ожидания, что могут выдержать россияне и что Европа будет готова выдержать. Это одна из вещей, о которых мы будем говорить в Испании".

Справка: Байден отправляется в субботу на саммит G7 в Германии, а затем на встречу НАТО в Испании.