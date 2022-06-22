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Зміїний: ЗСУ вразили ворожий ЗРК "Панцир"

Середа, 22 червня 2022, 03:15

На Зміїному ЗСУ влучили в ЗРК "Панцир С1", радіолокаційну станцію та  ворожу автомобільну техніку.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Крім того, на півдні знищені  49 росіян, 2 самохідних гаубиці "Мста-С", один тягач, одна станція радіоелектронної боротьби,   склад боєприпасів, а також п’ять  одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Як зазначається, за добу наші підрозділи виконали 150  вогневих завдань, з авіації  завдано п’ять  ударів по противнику.

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