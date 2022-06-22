Зміїний: ЗСУ вразили ворожий ЗРК "Панцир"
Середа, 22 червня 2022, 03:15
На Зміїному ЗСУ влучили в ЗРК "Панцир С1", радіолокаційну станцію та ворожу автомобільну техніку.
Джерело: ОК "Південь"
Деталі: Крім того, на півдні знищені 49 росіян, 2 самохідних гаубиці "Мста-С", один тягач, одна станція радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів, а також п’ять одиниць броньованої та автомобільної техніки.
Як зазначається, за добу наші підрозділи виконали 150 вогневих завдань, з авіації завдано п’ять ударів по противнику.
ВІДЕО ДНЯ