Змеиный: ВСУ поразили вражеский ЗРК "Панцирь"

На Змеином ВСУ попали в ЗРК "Панцирь С1", радиолокационную станцию и вражескую автомобильную технику.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Кроме того, на юге уничтожены 49 россиян, 2 самоходных гаубицы "Мста-С", один тягач, одна станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, а также пять единиц бронированной и автомобильной техники.

Как отмечается, за сутки наши подразделения выполнили 150 огневых задач, из авиации нанесено пять ударов по противнику.