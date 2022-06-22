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США нагадали про захист всіх членів НАТО на тлі погроз Росії Литві

Анастасія КалатурСереда, 22 червня 2022, 04:05
ФОТО: GETTY

США нагадали про  п'яту статтю  НАТО — умову, що напад на одного члена НАТО  буде нападом на всіх – на тлі загострення відносин між Литвою та Росією.

Джерело: речник Держдепартаменту США Нед Прайс, Hromadske

Пряма мова: "Наше зобов'язання щодо НАТО, зокрема наше зобов'язання щодо п'ятої статті НАТО — умова, що напад на одного (члена НАТО – Ред.) буде нападом на всіх — ці зобов’язання з боку Сполучених Штатів є залізними…

 Ми підтримуємо наших союзників по НАТО і підтримуємо Литву".

Деталі: Нед Прайс додав, що  Штати "вітають безпрецедентні економічні заходи", вжиті Литвою та іншими державами проти РФ.

Передісторія:

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Теми: СШАЛитваРосіяНАТО
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