США нагадали про захист всіх членів НАТО на тлі погроз Росії Литві
Середа, 22 червня 2022, 04:05
США нагадали про п'яту статтю НАТО — умову, що напад на одного члена НАТО буде нападом на всіх – на тлі загострення відносин між Литвою та Росією.
Джерело: речник Держдепартаменту США Нед Прайс, Hromadske
Пряма мова: "Наше зобов'язання щодо НАТО, зокрема наше зобов'язання щодо п'ятої статті НАТО — умова, що напад на одного (члена НАТО – Ред.) буде нападом на всіх — ці зобов’язання з боку Сполучених Штатів є залізними…
Ми підтримуємо наших союзників по НАТО і підтримуємо Литву".
Деталі: Нед Прайс додав, що Штати "вітають безпрецедентні економічні заходи", вжиті Литвою та іншими державами проти РФ.
Передісторія:
- Литва припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Європейського Союзу.
- Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель поки не прогнозує нового витка серйозної напруги у відносинах з РФ після того, як у суботу Литва почала блокувати транзит вантажів до Калінінграда.
- МЗС Росії викликало посла ЄС Маркуса Едерера у зв'язку з обмеженнями, запровадженими Литвою. Послу ЄС пригрозили заходами у відповідь.
- Секретар Ради безпеки РФ Ніколай Патрушев заявив, Росія відповість на транзитні обмеження вантажів до Калінінградської області, яка буде "серйозною та чутливою" для литовців.
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