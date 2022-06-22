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США напомнили о защите всех членов НАТО на фоне угроз России Литве

Анастасия КалатурСреда, 22 июня 2022, 04:05
США напомнили о защите всех членов НАТО на фоне угроз России Литве
ФОТО: GETTY

США напомнили о пятой статье НАТО — условии, что нападение на одного члена НАТО будет нападением на всех – на фоне обострения отношений между Литвой и Россией.

Источник: представитель Госдепартамента США Нед Прайс, Hromadske

Прямая речь: "Наши обязательства по НАТО, в частности наши обязательства по пятой статье НАТО — условию, что нападение на одного (члена НАТО – Ред.) будет нападением на всех — эти обязательства со стороны Соединенных Штатов являются железными…

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Мы поддерживаем наших союзников по НАТО и поддерживаем Литву".

Детали: Нед Прайс добавил, что Штаты "приветствуют беспрецедентные экономические меры", предпринятые Литвой и другими государствами против РФ.

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Темы: СШАЛитваРосcияНАТО
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