Три десятки китайських літаків увійшли в зону ППО Тайваню

29 китайських літаків увійшли в зону протиповітряної оборони Тайваню.

Джерело: Reuters

Деталі: В останній китайській місії брали участь, зокрема 17 винищувачів та шість бомбардувальників H-6.

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Частина літаків летіла на північний схід від острова Пратас.

Проте бомбардувальники у супроводі літака радіоелектронної боротьби та розвідувального літака полетіли до протоки Баші, що відокремлює Тайвань від Філіппін, потім за тим самим маршрутом повернули назад до Китаю.

Тайвань відправив свої бойові літаки, щоб попередити китайські літаки.

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Найбільше цьогоріч вторгнення китайської авіації сталося 23 січня – тоді було 39 літаків.

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву раніше заявив, що великомасштабні навчання китайських військових показали, що військова загроза Китаю "серйозніша, ніж будь-коли".

Довідково. ППО - це не те ж саме, що територіальний повітряний простір Тайваню, але включає в себе набагато більшу територію, яка частково збігається з частиною власної зони ППО Китаю і включає частину материка.