Три десятка китайских самолетов вошли в зону ПВО Тайваня

29 китайских самолетов вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня.

Источник: Reuters

Детали: В последней китайской миссии участвовали, в том числе, 17 истребителей и шесть бомбардировщиков H-6.

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Часть самолетов летела к северо-востоку от острова Пратас.

Однако бомбардировщики в сопровождении самолета радиоэлектронной борьбы и разведывательного самолета полетели к проливу Баши, отделяющему Тайвань от Филиппин, затем по тому же маршруту вернулись обратно в Китай.

Тайвань отправил свои боевые самолеты, чтобы предупредить китайские самолеты.

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Самое большое вторжение китайской авиации в этом году произошло 23 января – тогда было 39 самолетов.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву ранее заявил, что крупномасштабные учения китайских военных показали, что военная угроза Китая "серьезнее, чем когда-либо".

Справка. ПВО – это не то же самое, что территориальное воздушное пространство Тайваня, включает в себя гораздо большую территорию, которая частично совпадает с частью собственной зоны ПВО Китая и включает часть материка.