Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Три десятка китайских самолетов вошли в зону ПВО Тайваня

Среда, 22 июня 2022, 05:40

29 китайских самолетов вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня.

Источник: Reuters

Детали: В последней китайской миссии участвовали, в том числе, 17 истребителей и шесть бомбардировщиков H-6.

Реклама:

Часть самолетов летела к северо-востоку от острова Пратас.

Однако бомбардировщики в сопровождении самолета радиоэлектронной борьбы и разведывательного самолета полетели к проливу Баши, отделяющему Тайвань от Филиппин, затем по тому же маршруту вернулись обратно в Китай.

Тайвань отправил свои боевые самолеты, чтобы предупредить китайские самолеты.

ВИДЕО ДНЯ

Самое большое  вторжение китайской авиации в этом году произошло 23 января – тогда было 39 самолетов.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву ранее заявил, что крупномасштабные учения китайских военных показали, что военная угроза Китая "серьезнее, чем когда-либо".

Справка. ПВО – это не то же самое, что территориальное воздушное пространство Тайваня, включает в себя гораздо большую территорию, которая частично совпадает с частью собственной зоны ПВО Китая и включает часть материка.

Темы: Китай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Китай
2/3 иностранных деталей в российских дронах сделаны в Китае – группа Ермака-Макфола
Более половины немцев обеспокоена сближением Китая и России
После полной изоляции последних лет КНДР открывает границы, опасаясь массового голода
Последние новости
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
Все новости...
Реклама: