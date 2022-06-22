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Зведення Генштабу: Росія утримує кілька БТГ в Брянській та Курській областях

Середа, 22 червня 2022, 06:53
ФОТО: GETTY

Росія утримує до трьох БТГ та підрозділи повітряно-десантних військ в Брянській та Курській областях.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Сіверському напрямку противник обстріляв з мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Середина-Буда, Миропілля Сумської області,   населеного пункту Грем’яч Чернігівської області.

На Волинському та Поліському напрямках   ЗС Білорусі основні зусилля зосереджують на розвідці, інженерному обладнанні позицій та охороні   кордону.

На Харківському напрямку ворог веде повітряну розвідку для виявлення місць дислокації наших військ. Агресор проводив інтенсивні артилерійські обстріли українських позицій поблизу Харкова, Старого Салтова, Рубіжного та Чепіля. Крім того, обстріляв із ствольної та реактивної артилерії цивільну інфраструктуру в районах  Українки, Петрівки, Шевелівки, Базаліївки і Прудянки.

На Слов’янському напрямку росіяни здійснюють систематичний вогневий вплив для  відновлення наступу на Слов’янськ. Ведуть штурм. Здійснюють вогневе ураження із РСЗВ неподалік Нової Дмитрівки, Осинівки, Курульки, Іванівки та Адамівки.

На Донецькому напрямку противник зосереджує   зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках для виходу на адміністративні кордони Луганської області.

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Ворог намагається встановити контроль над Сєвєродонецьком, блокувати підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Борівське та Воронове, бойові дії тривають.

Для посилення, на Бахмутському напрямку противник перегрупував війська.

Українські воїни на напрямку Миронівка – Семигір’я відбили штурм в напрямку Вуглегірської ТЕС. Також зупинили наступ у напрямку Молодіжне – Катеринівка. Ворог відійшов.

На Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник веде бойові дії з метою сковування дій наших підрозділів та недопущення їх перекидання на загрозливі напрямки. Обстріляв райони населених пунктів Андріївка, Новодонецьке, Стара Українка та Гуляйполе. Завдав авіаційного удару поблизу Красногорівки.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні наступу наших військ. Активних дій не вів. Водночас, здійснював вогневий вплив із ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів Таврійське, Шевченкове, Киселівка, Квітневе. Завдав авіаудару поблизу Білої Криниці.

Російський агресор продовжує блокування цивільного судноплавства. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Теми: Генштаб
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