Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зведення Генштабу: Росія утримує кілька БТГ в Брянській та Курській областях

Середа, 22 червня 2022, 06:53
Зведення Генштабу: Росія утримує кілька БТГ в Брянській та Курській областях
ФОТО: GETTY

Росія утримує до трьох БТГ та підрозділи повітряно-десантних військ в Брянській та Курській областях.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Сіверському напрямку противник обстріляв з мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Середина-Буда, Миропілля Сумської області,   населеного пункту Грем’яч Чернігівської області.

Реклама:

На Волинському та Поліському напрямках   ЗС Білорусі основні зусилля зосереджують на розвідці, інженерному обладнанні позицій та охороні   кордону.

На Харківському напрямку ворог веде повітряну розвідку для виявлення місць дислокації наших військ. Агресор проводив інтенсивні артилерійські обстріли українських позицій поблизу Харкова, Старого Салтова, Рубіжного та Чепіля. Крім того, обстріляв із ствольної та реактивної артилерії цивільну інфраструктуру в районах  Українки, Петрівки, Шевелівки, Базаліївки і Прудянки.

На Слов’янському напрямку росіяни здійснюють систематичний вогневий вплив для  відновлення наступу на Слов’янськ. Ведуть штурм. Здійснюють вогневе ураження із РСЗВ неподалік Нової Дмитрівки, Осинівки, Курульки, Іванівки та Адамівки.

ВІДЕО ДНЯ

На Донецькому напрямку противник зосереджує   зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках для виходу на адміністративні кордони Луганської області.

Ворог намагається встановити контроль над Сєвєродонецьком, блокувати підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Борівське та Воронове, бойові дії тривають.

Для посилення, на Бахмутському напрямку противник перегрупував війська.

Українські воїни на напрямку Миронівка – Семигір’я відбили штурм в напрямку Вуглегірської ТЕС. Також зупинили наступ у напрямку Молодіжне – Катеринівка. Ворог відійшов.

На Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник веде бойові дії з метою сковування дій наших підрозділів та недопущення їх перекидання на загрозливі напрямки. Обстріляв райони населених пунктів Андріївка, Новодонецьке, Стара Українка та Гуляйполе. Завдав авіаційного удару поблизу Красногорівки.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні наступу наших військ. Активних дій не вів. Водночас, здійснював вогневий вплив із ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів Таврійське, Шевченкове, Киселівка, Квітневе. Завдав авіаудару поблизу Білої Криниці.

Російський агресор продовжує блокування цивільного судноплавства. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Теми: Генштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Зміїний: ЗСУ вразили ворожий ЗРК "Панцир"
ЗСУ посилюють захист на Луганщині й поступово звільняють Херсонщину – Зеленський
РФ готується перекинути на Донбас велику кількість резервних підрозділів - розвідка Британії
Росіяни обстріляли Чернігівщину й Сумщину, на Херсонщині змовкли українські ЗМІ
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: