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Сводка Генштаба: Россия удерживает несколько БТГ в Брянской и Курской областях

Среда, 22 июня 2022, 06:53
ФОТО: GETTY

Россия удерживает до трех БТГ и подразделения воздушно-десантных войск в Брянской и Курской областях.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Северском направлении противник обстрелял из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Середина-Буда, Мирополье Сумской области, населенного пункта Гремяч Черниговской области.

На Волынском и Полесском направлениях ВС Беларуси основные усилия сосредотачивают на разведке, инженерном оборудовании позиций и охране границы.

На Харьковском направлении враг ведет воздушную разведку для выявления мест дислокации наших войск. Агрессор проводил интенсивные артиллерийские обстрелы украинских позиций вблизи Харькова, Старого Салтова, Рубежного и Чепиля. Кроме того, обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах  Украинки, Петровки, Шевелевки, Базалиевки и Прудянки.

На Славянском направлении россияне оказывают систематическое огневое влияние  для возобновления наступления на Славянск. Ведут штурм. Осуществляют огненное поражение из РСЗО недалеко от Новой Дмитровки, Осиновки, Курульки, Ивановки и Адамовки.

На Донецком направлении противник сосредотачивает усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях для выхода на административные границы Луганской области.

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Враг пытается установить контроль над Северодонецком, блокировать подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Боровское и Вороново, боевые действия продолжаются.

Для усиления  на Бахмутском направлении противник перегруппировал войска.

Украинские воины на направлении Мироновка – Семигорье отразили штурм в направлении Углегорской ТЭС. Также остановили наступление в направлении Молодежное – Екатериновка. Враг отошел.

На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник ведет боевые действия для сковывания действий наших подразделений   и недопущения их переброски на угрожающие направления. Обстрелял районы населенных пунктов Андреевка, Новодонецкое, Старая Украинка и Гуляйполе. Нанес авиационный удар вблизи Красногоровки.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на недопущении наступления наших войск. Активных действий не вел. В то же время осуществлял огневое влияние из ствольной артиллерии и РСЗО в районах населенных пунктов Таврическое, Шевченково, Киселевка, Квитневое. Нанес авиаудара вблизи Белой Криницы.

Российский агрессор продолжает блокировать гражданское судоходство. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Темы: Генштаб
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