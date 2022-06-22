WSJ: У Байдена хочуть призупинити податок на пальне

Президент США Джо Байден закликатиме тимчасово скасувати федеральний податок на бензин.

Джерело: джерела WSJ

Деталі: Байден і його радники обговорювали це питання протягом кількох місяців у розпал політичного тиску, аби розв’язати проблему рекордно високих цін на газ.

За словами джерел, оголошення Байдена очікується у середу. Білий дім заявив, що Байден виступить із коментарями щодо цін на газ, але не надав жодних подробиць про виступ.

WSJ пише, що призупинення федерального податку на бензин у розмірі 18,4 цента за галон вимагатиме схвалення Конгресу, тому крок Байдена, який підтримає ці зусилля, буде значною мірою символічним.

Нагадаємо:

За останні 12 місяців вартість пального в Сполучених Штатах зросла на 62% і 13 червня досягла рекордної позначки 5 доларів за галон (3,8 літра).

Байден обрушився з різкою критикою на американську нафтову промисловість, попередивши, що енергетичним компаніям не слід "користуватися проблемами, створеними війною в Україні, для отримання надмірного прибутку та підвищення цін, що погіршує становище сімей" у США.