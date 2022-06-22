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WSJ: У Байдена хочуть призупинити податок на пальне

Анастасія КалатурСереда, 22 червня 2022, 07:11

Президент США Джо Байден закликатиме  тимчасово скасувати федеральний податок на бензин.

Джерело: джерела WSJ

Деталі:   Байден і його радники обговорювали це питання протягом кількох місяців у розпал політичного тиску,   аби розв’язати проблему рекордно високих цін на газ.

За словами джерел, оголошення Байдена очікується у середу.  Білий дім заявив, що Байден виступить із коментарями щодо цін на газ, але не надав жодних подробиць про виступ.

WSJ пише, що призупинення федерального податку на бензин у розмірі 18,4 цента за галон вимагатиме схвалення Конгресу, тому крок Байдена, який підтримає ці зусилля, буде значною мірою символічним.

Нагадаємо:

  • За останні 12 місяців вартість пального в Сполучених Штатах зросла на 62% і 13 червня досягла рекордної позначки 5 доларів за галон (3,8 літра).
  • Байден обрушився з різкою критикою на американську нафтову промисловість, попередивши, що енергетичним компаніям не слід "користуватися проблемами, створеними війною в Україні, для отримання надмірного прибутку та підвищення цін, що погіршує становище сімей" у США.

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Теми: СШАбензинекономіка
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