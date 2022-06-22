WSJ: У Байдена хочуть призупинити податок на пальне
Середа, 22 червня 2022, 07:11
Президент США Джо Байден закликатиме тимчасово скасувати федеральний податок на бензин.
Джерело: джерела WSJ
Деталі: Байден і його радники обговорювали це питання протягом кількох місяців у розпал політичного тиску, аби розв’язати проблему рекордно високих цін на газ.
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За словами джерел, оголошення Байдена очікується у середу. Білий дім заявив, що Байден виступить із коментарями щодо цін на газ, але не надав жодних подробиць про виступ.
WSJ пише, що призупинення федерального податку на бензин у розмірі 18,4 цента за галон вимагатиме схвалення Конгресу, тому крок Байдена, який підтримає ці зусилля, буде значною мірою символічним.
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- За останні 12 місяців вартість пального в Сполучених Штатах зросла на 62% і 13 червня досягла рекордної позначки 5 доларів за галон (3,8 літра).
- Байден обрушився з різкою критикою на американську нафтову промисловість, попередивши, що енергетичним компаніям не слід "користуватися проблемами, створеними війною в Україні, для отримання надмірного прибутку та підвищення цін, що погіршує становище сімей" у США.