WSJ: У Байдена хотят приостановить налог на горючее

Президент США Джо Байден будет призывать временно отменить федеральный налог на бензин.

Источник: источники WSJ

Детали: Байден и его советники обсуждали этот вопрос в течение нескольких месяцев в разгар политического давления, чтобы решить проблему рекордно высоких цен на газ.

Реклама:

По словам источников, объявление Байдена ожидается в среду. Белый дом заявил, что Байден выступит с комментариями по ценам на газ, но не предоставил никаких подробностей о выступлении.

WSJ пишет, что приостановление федерального налога на бензин в размере 18,4 цента за галлон потребует одобрения Конгресса, поэтому шаг Байдена, который поддержит эти усилия, будет в значительной степени символичен.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ