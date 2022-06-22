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WSJ: У Байдена хотят приостановить налог на горючее

Анастасия КалатурСреда, 22 июня 2022, 07:11

Президент США Джо Байден будет призывать временно отменить федеральный налог на бензин.

Источник: источники WSJ

Детали: Байден и его советники обсуждали этот вопрос в течение нескольких месяцев в разгар политического давления, чтобы решить проблему рекордно высоких цен на газ.

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По словам источников, объявление Байдена ожидается в среду. Белый дом заявил, что Байден выступит с комментариями по ценам на газ, но не предоставил никаких подробностей о выступлении.

WSJ пишет, что приостановление федерального налога на бензин в размере 18,4 цента за галлон потребует одобрения Конгресса, поэтому шаг Байдена, который поддержит эти усилия, будет в значительной степени символичен.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • За последние 12 месяцев стоимость горючего в Соединенных Штатах выросла на 62% и 13 июня достигла рекордной отметки в 5 долларов за галлон (3,8 литра).
  • Байден обрушился с резкой критикой на американскую нефтяную промышленность, предупредив, что энергетическим компаниям не следует "пользоваться проблемами, созданными войной в Украине, для получения чрезмерной прибыли и повышения цен, что ухудшает положение семей" в США.

Темы: СШАбензинэкономика
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