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Луганщина: Лисичанськ під обстрілами, у Сєвєродонецьку вуличні бої — Гайдай

Анастасія КалатурСереда, 22 червня 2022, 08:05
Луганщина: Лисичанськ під обстрілами, у Сєвєродонецьку вуличні бої — Гайдай
ФОТО: t.me/luhanskaVTSA

Росіяни наближаються до Лисичанська, місто під щільними обстрілами, щонайменше троє цивільних поранені, травмовані   декілька поліцейських.

Джерело: голова ОДА Луганщини Сергій Гайдай

Деталі: Місто обстрілюють із артилерії, танків, авіації.

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Ракетні удари витримали будівлі поліції, прокуратури, СБУ.

У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. Ворог знову відкрив вогонь по селищам Синецький та Павлоград, по вже зруйнованим мостам та двічі по "Азоту". Пошкоджено територію очисних споруд та одну із прохідних хімічного об’єднання.

Росіяни  зайшли в Тошківку, що дозволило їм посилити вогневий вплив на інші населені пункти. Окупанти вже закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору.

Гайдай пише, що   нашим бійцям  непросто тримати оборону і в районі Гірського. Росіяни намагаються блокувати наші підрозділи  поблизу Борівського та Воронового.

У Гірському за минулу добу зруйновано дев’ять будинків, у Золотому – сім, у Новоіванівці – 12.

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Теми: Луганська областьвійна
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