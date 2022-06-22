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Луганщина: Лисичанск под обстрелами, в Северодонецке уличные бои — Гайдай

Анастасия КалатурСреда, 22 июня 2022, 08:05
Луганщина: Лисичанск под обстрелами, в Северодонецке уличные бои — Гайдай
ФОТО: t.me/luhanskaVTSA

Россияне приближаются к Лисичанску, город под плотными обстрелами, по меньшей мере трое гражданских ранены, травмированы несколько полицейских.

Источник: глава ОГА Луганщины Сергей Гайдай

Детали: Город обстреливают из артиллерии, танков, авиации.

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Ракетные удары выдержали здание полиции, прокуратуры, СБУ.

В Северодонецке продолжаются уличные бои. Враг снова открыл огонь по селам Синецкий и Павлоград, по уже разрушенным мостам и дважды по "Азоту". Повреждена территория очистных сооружений и одно из проходных химического объединения.

Россияне вошли в Тошковку, что позволило им усилить огненное влияние на другие населенные пункты. Оккупанты уже закрепляются в Устиновке, Подлесном и Мирной Долине, ведут наступление на Белую Гору.

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Гайдай пишет, что нашим бойцам непросто держать оборону и в районе Гирского. Россияне пытаются блокировать наши подразделения вблизи Боровского и Воронового.

В Гирском за минувшие сутки разрушены девять домов, в Золотом – семь, в Новоивановке – 12.

Темы: Луганская областьвойна
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