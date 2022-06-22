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РФ готується перекинути на Донбас велику кількість резервних підрозділів - розвідка Британії

"Європейська правда"Середа, 22 червня 2022, 08:36

Росія, швидше за все, готується спробувати перекинути на Донбас велику кількість резервних підрозділів.

Про це йдеться у свіжому розвідувальному огляді міністерства оборони Британії, повідомляє "Європейська правда".

Розвідка наголошує: сильні обстріли на Донбасі продовжуються, оскільки Росія прагне оточити район Сєвєродонецька через Ізюм на півночі та Попасну на півдні. 

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Відзначається, що здатність обох сторін формувати та розгортати резервні підрозділи на фронті, ймовірно, стає все більш важливою для результату війни.

Окремо британська розвідка описує ситуацію з втратами у лавах самопроголошеної "ДНР".

Російська влада не публікувала дані про загальну кількість військових втрат в Україні з 25 березня. Проте сама псевдореспубліка станом на 16 червня визнала 2128 військовослужбовців загиблими та 8897 пораненими з початку 2022 року.

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"Рівень втрат "ДНР" еквівалентний приблизно 55% їх початкової чисельності, що підкреслює надзвичайне виснаження російських та проросійських сил на Донбасі. Висока ймовірність того, що сили "ДНР" оснащені застарілим озброєнням та технікою", - констатує розвідка.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон попередив британців, що їм потрібно "приготуватися до довгої війни", оскільки Путін вдається до кампанії виснаження.

Теми: РосіяДонбас
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