Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ готовится перебросить на Донбасс большое количество резервных подразделений – разведка Британии

"Европейская правда"Среда, 22 июня 2022, 08:36

Россия, скорее всего, готовится попытаться перекинуть на Донбасс большое количество резервных подразделений.

Об этом говорится в свежем разведывательном обзоре министерства обороны Британии, сообщает "Европейская правда".

Разведка отмечает: сильные обстрелы на Донбассе продолжаются, поскольку Россия стремится оцепить район Северодонецка через Изюм на севере и Попасную на юге.

Отмечается, что способность обеих сторон формировать и развертывать резервные подразделения на фронте, по всей вероятности, становится все более важной для результата войны.

Отдельно британская разведка описывает ситуацию с потерями в рядах самопровозглашенной "ДНР".

Российские власти не публиковали данные об общем количестве военных потерь в Украине с 25 марта. Однако сама псевдореспублика на 16 июня признала 2128 военнослужащих погибшими и 8897 ранеными с начала 2022 года.

"Уровень потерь "ДНР" эквивалентен примерно 55% их начальной численности, что подчеркивает чрезвычайное истощение российских и пророссийских сил на Донбассе. Высокая вероятность того, что силы "ДНР" оснащены устаревшим вооружением и техникой", - констатирует разведка.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, премьер-министр Британии Борис Джонсон предупредил британцев, что им нужно "приготовиться к долгой войне", поскольку Путин прибегает к кампании истощения.

Темы: РосcияДонбасс
Главное сегодня

Россияне усилили авиационные атаки на Донбассе – сводка Генштаба

Украина до конца года планирует выполнить требования ЕС по кандидатству – Стефанишина

В Украине полностью остановлена нефтепереработка – Витренко

В Чернобаевке взорвали авто гауляйтера

Турция заявила, что достигла прогресса с Россией по вывозу украинского зерна

фотоРоссияне казнили журналиста Левина – "Репортеры без границ"

Все новости...
Росcия
США заявили об обязательствах защиты Литвы на фоне угроз России
США напомнили о защите всех членов НАТО на фоне угроз России Литве
Байден уверен, что среди западных стран не будет раскола в отношении России
Последние новости
19:21
ФРГ недостаточно быстро отказывается от энергоносителей из России, есть риски для заводов – Volkswagen
19:21
Уничтожение "Барабашово" в Харькове нанесло ущерб окружающей среде на 2 млрд грн
19:10
Хроника военного дня. ОНЛАЙН
19:06
Шкарлетт объяснил, начнется ли обучение раньше и сколько учащихся может быть в классе
19:00
Россия решила, что теперь будет выплачивать все свои внешние долги рублями
18:56
Россияне усилили авиационные атаки на Донбассе – сводка Генштаба
18:43
Арахамия назвал фейком заявления, что он якобы блокировал путь Грузии в ЕС
18:39
На Изюмщине от обстрелов оккупантов погибли 5 местных жительниц
18:38
фотоВ Украине арестовали имущество и корпоративные права белорусского щебеночного завода
18:22
Заключили в тюрьму на 15 лет боевиков из ОРДЛО, захваченных в плен на Харьковщине
Все новости...