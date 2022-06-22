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РФ готовится перебросить на Донбасс большое количество резервных подразделений – разведка Британии

"Европейская правда"Среда, 22 июня 2022, 08:36

Россия, скорее всего, готовится попытаться перекинуть на Донбасс большое количество резервных подразделений.

Об этом говорится в свежем разведывательном обзоре министерства обороны Британии, сообщает "Европейская правда".

Разведка отмечает: сильные обстрелы на Донбассе продолжаются, поскольку Россия стремится оцепить район Северодонецка через Изюм на севере и Попасную на юге.

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Отмечается, что способность обеих сторон формировать и развертывать резервные подразделения на фронте, по всей вероятности, становится все более важной для результата войны.

Отдельно британская разведка описывает ситуацию с потерями в рядах самопровозглашенной "ДНР".

Российские власти не публиковали данные об общем количестве военных потерь в Украине с 25 марта. Однако сама псевдореспублика на 16 июня признала 2128 военнослужащих погибшими и 8897 ранеными с начала 2022 года.

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"Уровень потерь "ДНР" эквивалентен примерно 55% их начальной численности, что подчеркивает чрезвычайное истощение российских и пророссийских сил на Донбассе. Высокая вероятность того, что силы "ДНР" оснащены устаревшим вооружением и техникой", - констатирует разведка.

Напомним, премьер-министр Британии Борис Джонсон предупредил британцев, что им нужно "приготовиться к долгой войне", поскольку Путин прибегает к кампании истощения.

Темы: РосcияДонбасс
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