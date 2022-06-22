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Новий обстріл Золочева на Харківщині – одна людина загинула, розбирають завали

Олена РощінаСереда, 22 червня 2022, 09:01

Опівночі 22 червня російські війська знову обстріляли Золочів у Харківській області, внаслідок чого щонайменше одна людина загинула, під завалами ще є люди. 

Джерело: голова Золочівської громади Віктор Коваленко у коментарі для "Суспільне"

Деталі: У селищі Золочів внаслідок прямого влучання російської ракети 22 червня знищений двоповерховий багатоквартирний будинок. 

З-під його завалів рятувальники витягнули одного загиблого.

Також обстріли сильно пошкодили ще одну двоповерхівку та гараж

Обстріли сталися о 00:30. 

Вранці рятувальники продовжують розбирати завали, під ними перебувають люди, сказав Коваленко. Скільки саме – повідомлять пізніше.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія

  • Вночі 17 червня росіяни обстріляли Золочів на Харківщині касетними боєприпасами.
  • Вранці 21 червня російські окупанти обстріляли село Уди Золочівської громади. Троє людей загинули.
  • Протягом доби 21 червня рятувальники гасили 16 пожеж на Харківщині, які сталися через російські обстріли.

Теми: Харківська областьвійна
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