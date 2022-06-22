Новий обстріл Золочева на Харківщині – одна людина загинула, розбирають завали

Опівночі 22 червня російські війська знову обстріляли Золочів у Харківській області, внаслідок чого щонайменше одна людина загинула, під завалами ще є люди.

Джерело: голова Золочівської громади Віктор Коваленко у коментарі для "Суспільне"

Деталі: У селищі Золочів внаслідок прямого влучання російської ракети 22 червня знищений двоповерховий багатоквартирний будинок.

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З-під його завалів рятувальники витягнули одного загиблого.

Також обстріли сильно пошкодили ще одну двоповерхівку та гараж

Обстріли сталися о 00:30.

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Вранці рятувальники продовжують розбирати завали, під ними перебувають люди, сказав Коваленко. Скільки саме – повідомлять пізніше.

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