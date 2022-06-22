Новий обстріл Золочева на Харківщині – одна людина загинула, розбирають завали
Середа, 22 червня 2022, 09:01
Опівночі 22 червня російські війська знову обстріляли Золочів у Харківській області, внаслідок чого щонайменше одна людина загинула, під завалами ще є люди.
Джерело: голова Золочівської громади Віктор Коваленко у коментарі для "Суспільне"
Деталі: У селищі Золочів внаслідок прямого влучання російської ракети 22 червня знищений двоповерховий багатоквартирний будинок.
З-під його завалів рятувальники витягнули одного загиблого.
Також обстріли сильно пошкодили ще одну двоповерхівку та гараж
Обстріли сталися о 00:30.
Вранці рятувальники продовжують розбирати завали, під ними перебувають люди, сказав Коваленко. Скільки саме – повідомлять пізніше.
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Передісторія
- Вночі 17 червня росіяни обстріляли Золочів на Харківщині касетними боєприпасами.
- Вранці 21 червня російські окупанти обстріляли село Уди Золочівської громади. Троє людей загинули.
- Протягом доби 21 червня рятувальники гасили 16 пожеж на Харківщині, які сталися через російські обстріли.