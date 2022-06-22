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Новый обстрел Золочева в Харьковской области – один человек погиб, разбирают завалы

Елена РощинаСреда, 22 июня 2022, 09:01

В полночь 22 июня российские войска снова обстреляли Золочев в Харьковской области, в результате чего по меньшей мере один человек погиб, под завалами еще есть люди.

Источник: глава Золочевской общины Виктор Коваленко в комментарии для "Суспільне"

Детали: В поселке Золочев в результате прямого попадания российской ракеты 22 июня уничтожен двухэтажный многоквартирный дом.

Из-под его завалов спасатели вытащили одного погибшего.

Также обстрелы сильно повредили еще одну двухэтажку и гараж.

Обстрелы произошли в 00:30.

Утром спасатели продолжают разбирать завалы, под ними находятся люди, сказал Коваленко. Сколько именно – сообщат позже.

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Предыстория:

  • Ночью 17 июня россияне обстреляли Золочев в Харьковской области кассетными боеприпасами.
  • Утром 21 июня российские оккупанты обстреляли село Уды Золочевской общины. Три человека погибли.
  • В течение суток 21 июня спасатели тушили 16 пожаров в Харьковской области, которые произошли из-за российских обстрелов.

Темы: Харьковская областьвойна
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