Новый обстрел Золочева в Харьковской области – один человек погиб, разбирают завалы
Среда, 22 июня 2022, 09:01
В полночь 22 июня российские войска снова обстреляли Золочев в Харьковской области, в результате чего по меньшей мере один человек погиб, под завалами еще есть люди.
Источник: глава Золочевской общины Виктор Коваленко в комментарии для "Суспільне"
Детали: В поселке Золочев в результате прямого попадания российской ракеты 22 июня уничтожен двухэтажный многоквартирный дом.
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Из-под его завалов спасатели вытащили одного погибшего.
Также обстрелы сильно повредили еще одну двухэтажку и гараж.
Обстрелы произошли в 00:30.
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Утром спасатели продолжают разбирать завалы, под ними находятся люди, сказал Коваленко. Сколько именно – сообщат позже.
Предыстория:
- Ночью 17 июня россияне обстреляли Золочев в Харьковской области кассетными боеприпасами.
- Утром 21 июня российские оккупанты обстреляли село Уды Золочевской общины. Три человека погибли.
- В течение суток 21 июня спасатели тушили 16 пожаров в Харьковской области, которые произошли из-за российских обстрелов.