Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Новый обстрел Золочева в Харьковской области – один человек погиб, разбирают завалы

Елена РощинаСреда, 22 июня 2022, 09:01

В полночь 22 июня российские войска снова обстреляли Золочев в Харьковской области, в результате чего по меньшей мере один человек погиб, под завалами еще есть люди.

Источник: глава Золочевской общины Виктор Коваленко в комментарии для "Суспільне"

Детали: В поселке Золочев в результате прямого попадания российской ракеты 22 июня уничтожен двухэтажный многоквартирный дом.

Реклама:

Из-под его завалов спасатели вытащили одного погибшего.

Также обстрелы сильно повредили еще одну двухэтажку и гараж.

Обстрелы произошли в 00:30.

ВИДЕО ДНЯ

Утром спасатели продолжают разбирать завалы, под ними находятся люди, сказал Коваленко. Сколько именно – сообщат позже.

Предыстория:

  • Ночью 17 июня россияне обстреляли Золочев в Харьковской области кассетными боеприпасами.
  • Утром 21 июня российские оккупанты обстреляли село Уды Золочевской общины. Три человека погибли.
  • В течение суток 21 июня спасатели тушили 16 пожаров в Харьковской области, которые произошли из-за российских обстрелов.

Темы: Харьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Харьковская область
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Россияне ударили по пищевому предприятию в Купянске: убили охранника
Из Купянского района эвакуированы более 300 детей – Синегубов
Последние новости
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
Все новости...
Реклама: