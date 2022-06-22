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Жертвами росіян вже стали 324 дитини в Україні

Ірина БалачукСереда, 22 червня 2022, 09:28
Жертвами росіян вже стали 324 дитини в Україні
Інфографіка ОГП

Станом на ранок 22 червня в Україні від рук російських військ постраждали понад 916 дітей – з них 324 дитини загинуло та понад 592 отримали поранення.

Джерело: Офіс генпрокурора у Facebook

Деталі: В ОГП підкреслили, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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Найбільше дітей постраждало у Донецькій (307), Харківській (175), Київській (116), Чернігівській (68), Луганській (54), Херсонській (52), Миколаївській (48), Запорізькій (30) та Сумській (17) областях.

Зокрема, 21 червня внаслідок обстрілу ворогом с. Безруки Харківської області отримала смертельні поранення 8-річна дівчинка.

Того ж дня через обстріл поблизу ставка "Золота рибка" в м. Часів Яр Бахмутського району Донецької області отримали поранення п’ятеро дітей віком від 9 до 16 років.

ВІДЕО ДНЯ

Через бомбардування та обстріли збройними силами Росії пошкоджені 2 052 заклади освіти, з них 210 зруйновано повністю.

Теми: Українавійнадіти
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