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Жертвами россиян уже стали 324 ребенка в Украине

Ирина БалачукСреда, 22 июня 2022, 09:28
Жертвами россиян уже стали 324 ребенка в Украине
Инфографика ОГП

По состоянию на утро 22 июня в Украине от рук российских войск пострадали более 916 детей – из них 324 ребенка погибли и более 592 получили ранения.

Источник: Офис генпрокурора в Facebook

Детали: В ОГП подчеркнули, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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Больше всего детей пострадало в Донецкой (307), Харьковской (175), Киевской (116), Черниговской (68), Луганской (54), Херсонской (52), Николаевской (48), Запорожской (30) и Сумской (17) областях.

В частности, 21 июня в результате обстрела врагом с. Безруки Харьковской области получила смертельные ранения 8-летняя девочка.

В тот же день из-за обстрела вблизи пруда "Золотая рыбка" в г. Часов Яр Бахмутского района Донецкой области получили ранения пятеро детей в возрасте от 9 до 16 лет.

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Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами России повреждены 2 052 учебных заведения, из них 210 разрушены полностью.

Темы: Украинавойнадети
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