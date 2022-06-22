Директор видавництва й журналіст Володимир Чеповий загинув у бою – нардеп

Народний депутат Ірина Геращенко повідомила, що генеральний директор видавництва "Бліц-Інформ" і шеф-редактор журналу "Бізнес" Володимир Чеповий загинув у бою, його син згодом уточнив, що батько є офіційно зниклим безвісти.

Джерело: нардеп Ірина Геращенко та речниця заступника голови Київської міської державної адміністрації Людмила Шикота у Facebook, Національна спілка журналістів України у Telegram, син видавця Іван Чеповий у Facebook

Пряма мова Геращенко: "В бою загинув Володимир Чеповий. Все життя він був в журналістиці і видавничому бізнесі, створив чимало успішних медіа проєктів".

Пряма мова Шикоти: "Підтвердили, що в бою загинув генеральний директор видавництва "Бліц-Інформ", шеф-редактор журналу "Бізнес", автор проекту "Бізнес 100". Енергійний, веселий, активний Володимир Чеповий. Такий ініціативний, відкритий, такий живий завжди".

Деталі: Геращенко зазначила, що Чеповий, "з початком вторгнення, як тисячі інших чоловіків, взяв в руки зброю і захищав країну".

Національна спілка журналістів України повідомила, що Чеповий пішов на фронт добровольцем ТРО і загинув у перші тижні червня. Його тіло змогли ідентифікували 21 червня.

Пізніше син Чепового, Іван, повідомив, що 22 червня родина отримала від заступника воєнкома листа про те, що "батько є офіційно зниклим безвісти, як і багато інших українських захисників". Іван Чеповий зазначив, що його батька, "ні в яких списках 200/300 немає" і що він щиро вирить у те, що "все буде добре".

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Івана Чепового: "Чекаємо на офіційну інформацію. Хотів би попросити не поширювати інформацію про його загибель.

Я розумію, що інформацію в соціальних мережах та медіа не зупинити. Але за документами він НЕ загинув, і ніхто з рідних не опублікував у себе ніякої інформації. Будуть офіційні дані – будем публікувати".