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Директор издательства и журналист Владимир Чеповой погиб в бою – нардеп

Ирина БалачукСреда, 22 июня 2022, 10:03
Владимир Чеповой. Фото из Telegram Национального союза журналистов Украины

Народный депутат Ирина Геращенко сообщила, что генеральный директор издательства "Блиц-Информ" и шеф-редактор журнала "Бизнес" Владимир Чеповой погиб в бою, его сын позже уточнил, что отец является официально пропавшим без вести.

Источник: нардеп Ирина Геращенко и спикер заместителя главы Киевской городской государственной администрации Людмила Шикота в Facebook, Национальный союз журналистов Украины в Telegram, сын издателя Иван Чеповой в Facebook

Прямая речь Геращенко: "В бою погиб Владимир Чеповой. Всю жизнь он был в журналистике и издательском бизнесе, создал немало успешных медиапроектов".

Прямая речь Шикоты: "Подтвердили, что в бою погиб генеральный директор издательства "Блиц-Информ", шеф-редактор журнала "Бизнес", автор проекта "Бизнес 100". Энергичный, веселый, активный Владимир Чеповой. Такой инициативный, открытый, такой живой всегда".

Детали: Геращенко отметила, что Чеповой, "с началом вторжения, как тысячи других мужчин, взял в руки оружие и защищал страну".

Национальный союз журналистов Украины сообщил, что Чеповой ушел на фронт добровольцем ТРО и погиб в первые недели июня. Его тело смогли идентифицировать 21 июня.

Позже сын Чепового, Иван, сообщил, что 22 июня семья получила от заместителя военкома письмо о том, что "отец является официально пропавшим без вести, как и многие другие украинские защитники". Иван Чеповой отметил, что его отца, "ни в каких списках 200/300 нет" и что он искренне вырыт в то, что "все будет хорошо".

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Прямая речь Ивана Чепового: "Ждем официальную информацию. Хотел бы попросить не распространять информацию о его гибели.

Я понимаю, что информацию в социальных сетях и медиа не остановить. Но по документам он не погиб, и никто из родных не опубликовал у себя никакой информации. Будут официальные данные – будем публиковать".

Темы: Украинавойнажертвы
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