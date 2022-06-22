Росія відпрацьовує ракетні удари по території Естонії
Росія імітує ракетні удари по території Естонії, у міноборони країни вважають ситуацію серйозною.
Про це фінському виданню Iltalehti заявив канцлер міністерства оборони Естонії Кусті Салм, пише "Європейська правда".
Згідно з джерелами в НАТО, останніми днями Росія провела імітацію ракетних ударів по країнах Балтії. Салм підтвердив інформацію щодо Естонії.
"В цей час проходять навчання, на яких росіяни імітують ракетні удари по території Естонії", - сказав Салм.
Згідно з джерелами в НАТО, російські гелікоптери відпрацьовували атаку.
Міністерство оборони Естонії вважає ситуацію дуже серйозною.
"Росіяни вважають, що ми не заслуговуємо на незалежність. Їхні нещодавні операції та стратегічні комунікації підтверджують цей висновок", - попередив Салм.
Раніше Естонія повідомила про порушення російським військовим гелікоптером її повітряного простору.
Крім того, російський гелікоптер Mi-17 двічі порушив повітряний простір Фінляндії у травні, глибина проникнення на фінську територію складала кілька сотень метрів.