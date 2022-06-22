Росія відпрацьовує ракетні удари по території Естонії

Росія імітує ракетні удари по території Естонії, у міноборони країни вважають ситуацію серйозною.

Про це фінському виданню Iltalehti заявив канцлер міністерства оборони Естонії Кусті Салм, пише "Європейська правда".

Згідно з джерелами в НАТО, останніми днями Росія провела імітацію ракетних ударів по країнах Балтії. Салм підтвердив інформацію щодо Естонії.

"В цей час проходять навчання, на яких росіяни імітують ракетні удари по території Естонії", - сказав Салм.

Згідно з джерелами в НАТО, російські гелікоптери відпрацьовували атаку.

Міністерство оборони Естонії вважає ситуацію дуже серйозною.

"Росіяни вважають, що ми не заслуговуємо на незалежність. Їхні нещодавні операції та стратегічні комунікації підтверджують цей висновок", - попередив Салм.

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Раніше Естонія повідомила про порушення російським військовим гелікоптером її повітряного простору.

Крім того, російський гелікоптер Mi-17 двічі порушив повітряний простір Фінляндії у травні, глибина проникнення на фінську територію складала кілька сотень метрів.