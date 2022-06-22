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Россия отрабатывает ракетные удары по территории Эстонии

"Европейская правда"Среда, 22 июня 2022, 10:09

Россия имитирует ракетные удары по территории Эстонии, в Минобороны считают ситуацию серьезной.

Об этом финскому изданию Iltalehti заявил канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Салм, пишет "Европейская правда".

Согласно источникам в НАТО, в последние дни Россия провела имитацию ракетных ударов по странам Балтии. Салм подтвердил информацию об Эстонии.

"В настоящее время проходят учения, на которых россияне имитируют ракетные удары по территории Эстонии", - сказал Салм.

Согласно источникам в НАТО, российские вертолеты отрабатывали атаку.

Министерство обороны Эстонии считает ситуацию очень серьезной.

"Россияне считают, что мы не заслуживаем независимости. Их недавние операции и стратегические коммуникации подтверждают этот вывод", - предупредил Салм.

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Ранее Эстония сообщила о нарушении российским военным вертолетом ее воздушного пространства.

Кроме того, российский вертолет Mi-17 дважды нарушил воздушное пространство Финляндии в мае, глубина проникновения на финскую территорию составляла несколько сотен метров.

Темы: ЭстонияРосcия
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