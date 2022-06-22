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Обстріли Миколаївщини: РФ застосувала касетні снаряди, є жертва і поранені

Валентина РоманенкоСереда, 22 червня 2022, 10:56

Внаслідок російських обстрілів Миколаївської області одна людина загинула, шестеро були поранені, зазнали руйнувань будинки, підприємства та інфраструктура.

Джерело: Миколаївська обласна військова адміністрація

Деталі: Зранку 21 червня у Миколаєві ракетними ударами було уражено промисловий об'єкт та пошкоджено будівлі підприємств.

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Також ворог завдав удару по житлових кварталах, використовуючи заборонені касетні боєприпаси. Одна з касет розірвалася на подвір’ї приватного будинку. Там перебували двоє чоловіків. Один загинув на місці, другий поранений та отримує допомогу медиків.

Зранку 21 червня були також обстріли у Широківській громаді. За попередньою інформацією потерпілих немає. Пошкоджено дах у школі та три житлові будинки. Також були влучання на сільськогосподарські угіддя.

Вдень 21 червня зазнала ворожих обстрлів і Інгульська громада. Двоє людей було поранено. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

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Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

У Миколаївському районі зранкц 21 червня внаслідок обстрілів села Солончаки Куцурубської громади було пошкоджено соціальну інфраструктуру. На щастя - без жертв.

Вдень 21 червня зафіксовані обстріли міста Очакова. Одна людина зазнала поранень. Пошкоджено два об'єкти соцінфраструктури, портова інфраструктура, житлові будинки, гаражі, автомобілі, загоряння сухої трави. У передмісті горіли поля з врожаєм. 250 абонентів залишились без газопостачання.

Також були обстріли села Стара Богданівка Радсадівської громади. Без жертв.

Протягом дня 21 червня загарбники обстрілювали смт Первомайське, с. Новомиколаївка Первомайської громади. Поранено людину. Пошкоджені будинки. Загоряння сухостою та полів з врожаєм.

У вівторок протягом другої половини дня в селі Червоне Воскресенської громади спостерігалися обстріли. Поранено одну людину. Займання сухої трави та полів з врожаєм.

21 червня обстрілів зазнала Мішково-Погорілівська громада. Пошкоджено промислову інфраструктуру.

Теми: Миколаївська областьвійна
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