Обстрелы Николаевщины: РФ применила кассетные снаряды, есть жертва и раненные

В результате российских обстрелов Николаевской области один человек погиб, шестеро были ранены, разрушены дома, предприятия и инфраструктура.

Источник: Николаевская областная военная администрация

Детали: Утром 21 июня в Николаеве ракетными ударами был поражен промышленный объект и повреждены здания предприятий.

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Также враг нанес удар по жилым кварталам, используя запрещенные кассетные боеприпасы. Одна из кассет разорвалась во дворе частного дома. Там находились двое мужчин. Один погиб на месте, другой был ранен и получает помощь медиков.

Утром 21 июня были также обстрелы в Широковской общине. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждена крыша в школе и три жилых дома. Также были попадания на сельскохозяйственные угодья.

Днем 21 июня подверглась вражеским обстрелам и Ингульская община. Два человека были ранены. Информация о повреждениях уточняется.

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Продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Николаевском районе утром 21 июня в результате обстрелов села Солончаки Куцурубской общины была повреждена социальная инфраструктура. К счастью – без жертв.

Днем 21 июня были зафиксированы обстрелы города Очакова. Один человек получил ранения. Повреждены два объекта социнфраструктуры, портовая инфраструктура, жилые дома, гаражи, автомобили, возгорание сухой травы. В пригороде горели поля с урожаем. 250 абонентов остались без газоснабжения.

Также были обстрелы села Старая Богдановка Радсадовской общины. Без жертв.

В течение дня 21 июня захватчики обстреливали пгт Первомайское, с. Новониколаевка Первомайской общины. Ранен человек. Повреждены дома. Возгорание сухостоя и полей с урожаем.

Во вторник в течение второй половины дня в селе Красное Воскресенской общины наблюдались обстрелы. Ранен один человек. Возгорание сухой травы и полей с урожаем.

21 июня обстрелам подверглась Мишково-Погореловская община. Повреждена промышленная инфраструктура.