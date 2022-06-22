Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Обстрелы Николаевщины: РФ применила кассетные снаряды, есть жертва и раненные

Валентина РоманенкоСреда, 22 июня 2022, 10:56

В результате российских обстрелов Николаевской области один человек погиб, шестеро были ранены, разрушены дома, предприятия и инфраструктура.

Источник: Николаевская областная военная администрация

Детали: Утром 21 июня в Николаеве ракетными ударами был поражен промышленный объект и повреждены здания предприятий.

Реклама:

Также враг нанес удар по жилым кварталам, используя запрещенные кассетные боеприпасы. Одна из кассет разорвалась во дворе частного дома. Там находились двое мужчин. Один погиб на месте, другой был ранен и получает помощь медиков.

Утром 21 июня были также обстрелы в Широковской общине. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждена крыша в школе и три жилых дома. Также были попадания на сельскохозяйственные угодья.

Днем 21 июня подверглась вражеским обстрелам и Ингульская община. Два человека были ранены. Информация о повреждениях уточняется.

ВИДЕО ДНЯ

Продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Николаевском районе утром 21 июня в результате обстрелов села Солончаки Куцурубской общины была повреждена социальная инфраструктура. К счастью – без жертв.

Днем 21 июня были зафиксированы обстрелы города Очакова. Один человек получил ранения. Повреждены два объекта социнфраструктуры, портовая инфраструктура, жилые дома, гаражи, автомобили, возгорание сухой травы. В пригороде горели поля с урожаем. 250 абонентов остались без газоснабжения.

Также были обстрелы села Старая Богдановка Радсадовской общины. Без жертв.

В течение дня 21 июня захватчики обстреливали пгт Первомайское, с. Новониколаевка Первомайской общины. Ранен человек. Повреждены дома. Возгорание сухостоя и полей с урожаем.

Во вторник в течение второй половины дня в селе Красное Воскресенской общины наблюдались обстрелы. Ранен один человек. Возгорание сухой травы и полей с урожаем.

21 июня обстрелам подверглась Мишково-Погореловская община. Повреждена промышленная инфраструктура.

Темы: Николаевская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Николаевская область
Притворялась "детективом" и обманывала семьи пропавших бойцов: на Николаевщине задержали мошенницу
Украинцев призывают к осмотрительности 23-24 августа: У нас День Независимости, а россияне коварны
"Психические болезни" для уклонистов: на Николаевщине разоблачили масштабную схему торговли справками
Последние новости
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
Все новости...
Реклама: