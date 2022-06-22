Обстрелы Николаевщины: РФ применила кассетные снаряды, есть жертва и раненные

В результате российских обстрелов Николаевской области один человек погиб, шестеро были ранены, разрушены дома, предприятия и инфраструктура.

Источник: Николаевская областная военная администрация

Детали: Утром 21 июня в Николаеве ракетными ударами был поражен промышленный объект и повреждены здания предприятий.

Также враг нанес удар по жилым кварталам, используя запрещенные кассетные боеприпасы. Одна из кассет разорвалась во дворе частного дома. Там находились двое мужчин. Один погиб на месте, другой был ранен и получает помощь медиков.

Утром 21 июня были также обстрелы в Широковской общине. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждена крыша в школе и три жилых дома. Также были попадания на сельскохозяйственные угодья.

Днем 21 июня подверглась вражеским обстрелам и Ингульская община. Два человека были ранены. Информация о повреждениях уточняется.

Продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

ВИДЕО ДНЯ

В Николаевском районе утром 21 июня в результате обстрелов села Солончаки Куцурубской общины была повреждена социальная инфраструктура. К счастью – без жертв.

Днем 21 июня были зафиксированы обстрелы города Очакова. Один человек получил ранения. Повреждены два объекта социнфраструктуры, портовая инфраструктура, жилые дома, гаражи, автомобили, возгорание сухой травы. В пригороде горели поля с урожаем. 250 абонентов остались без газоснабжения.

Также были обстрелы села Старая Богдановка Радсадовской общины. Без жертв.

В течение дня 21 июня захватчики обстреливали пгт Первомайское, с. Новониколаевка Первомайской общины. Ранен человек. Повреждены дома. Возгорание сухостоя и полей с урожаем.

Во вторник в течение второй половины дня в селе Красное Воскресенской общины наблюдались обстрелы. Ранен один человек. Возгорание сухой травы и полей с урожаем.

21 июня обстрелам подверглась Мишково-Погореловская община. Повреждена промышленная инфраструктура.