Антикорупційники затримали ексдиректора "Укрекоресурсів"

21 червня 2022 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали колишнього директора ДП "Укрекоресурси" за підозрою у розкраданні 13,69 млн грн.

Джерело: НАБУ

Деталі: Вказазно, що слідство має докази, що експосадовець разом із представниками приватних структур організували схему із закупівлі автоматів неналежної якості для приймання використаних поліетиленових пляшок та алюмінієвих банок.

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Дії всіх причетних осіб кваліфікували за ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Їм повідомили їм про підозру.

Детективи НАБУ встановили, що у серпні 2012 року тодішній директор ДП "Укрекоресурси" доручив оголосити закупівлю 100 автоматів (фандоматів) із приймання використаної тари моделі МТ-500.

Фандомати, які мала поставити ця компанія за умовами договору, є складними технологічними пристроями, здатними приймати до 1000 поліетиленових пляшок та 800 алюмінієвих банок.

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Їх виробляє єдина компанія, що зареєстрована у США, — "RecycleTech". Однак, замість перемовин із цим виробником, українські підприємці підшукали іншу компанію в США, яка за 100 тис. дол. США (790 тис. грн за курсом НБУ на момент закупівлі) продала їм100 фандоматів із приймальною здатністю 300 поліетиленових пляшок і/або 400 алюмінієвих банок.

Згодом, як встановила проведена у межах розслідування експертиза, фандомати виявились непридатними для використання. В результаті таких дій учасники злочинної схеми заволоділи коштами державного підприємства у сумі 13,69 млн грн.

Вказано, що для надання видимості законності проведеної закупівлі учасники злочину ініціювали зміну до умов закупівлі, які стосувалися як технічних вимог до фандоматів, так і порядку розрахунків (повна передоплата, зміна вартості через нібито зміну курсу гривні до долара тощо).

Задля маскування своїх злочинних дій вони також залучили посередника – компанію, зареєстровану у Панамі.

СВказано, що слідчі дії тривають. Детективи встановлюють інших можливих учасників та обставини вчинення злочину.