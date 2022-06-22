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Антикоррупционщики задержали экс-директора "Укрэкоресурсов"

Валентина РоманенкоСреда, 22 июня 2022, 11:18

21 июня 2022 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали бывшего директора ГП "Укрэкоресурсы" по подозрению в хищении 13,69 млн. грн.

Источник: НАБУ

Детали: Указательно, что следствие имеет доказательства, что экс-чиновник вместе с представителями частных структур организовали схему закупки автоматов ненадлежащего качества для приема использованных полиэтиленовых бутылок и алюминиевых банок.

Действия всех причастных лиц квалифицировали по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса. Им сообщили им о подозрении.

Детективы НАБУ установили, что в августе 2012 тогдашний директор ГП "Укрэкоресурсы" поручил объявить закупку 100 автоматов (фандоматов) по приему использованной тары модели МТ-500.

Фандоматы, которые должна была поставить компания по условиям договора, являются сложными технологическими устройствами, способными принимать до 1000 полиэтиленовых бутылок и 800 алюминиевых банок.

Их производит единственная зарегистрированная в США компания — "RecycleTech". Однако вместо переговоров с этим производителем украинские предприниматели подыскали другую компанию в США, которая за 100 тыс. дол. США (790 тыс. грн по курсу НБУ на момент закупки) продали им 100 фандоматов с приемной способностью 300 полиэтиленовых бутылок и/или 400 алюминиевых банок.

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Впоследствии, как установила проведенная в рамках расследования экспертиза, фандоматы оказались непригодными для использования. В результате таких действий участники преступной схемы завладели средствами государственного предприятия в сумме 13,69 млн. грн.

Указано, что для придания видимости законности проведенной закупки участники преступления инициировали изменение условий закупки, которые касались как технических требований к фандоматам, так и порядка расчетов (полная предоплата, изменение стоимости из-за якобы изменения курса гривни к доллару и т.д.).

Для маскировки своих преступных действий они также привлекли посредника – компанию, зарегистрированную в Панаме.

Сказано, что следственные действия продолжаются. Детективы устанавливают других возможных участников и обстоятельства совершения преступления.

Темы: НАБУАнтикоррупционная прокуратура
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