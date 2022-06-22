Президент Польщі: Треба змусити Путіна самого просити про діалог із Заходом

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що вести переговори з Владіміром Путіним можливо, але не Захід, а сам російський президент має ініціювати такий контакт.

Про це Дуда заявив під час зустрічі з польськими дипломатами у Варшаві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Не йдеться про те, щоб не розмовляти з Путіним. Йдеться про те, щоб Путін хотів говорити, а не щоб європейські лідери просили агресора про розмову. Треба так закрутити гайки (Росії) і так допомогти Україні, щоб це Путін просив про розмову", – вважає президент Польщі.

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Він також додав, що санкції проти Росії повинні діяти доти, доки Україна не скаже, що їх можна скасувати, а Захід повинен усвідомити, що вести справи з Москвою як раніше вже неможливо.

"Соромно слухати, що не можна принижувати Росію, треба дозволити їй зберегти обличчя. Це Росія напала і вбиває, ніхто не напав на Росію. Розповіді Росії про загрози з боку НАТО у контексті вбивств у Лондоні упродовж десятиліть, війни в Україні, раніше – у Грузії та Сирії, є огидною пропагандою. Саме Росія відповідає за цю війну, і вона відповідатиме за те, що у світі може статися голод через неможливість поставити зерно з України до Африки та інших частин світу", – підкреслив Дуда.

Він також додав, що "великоросійська політика має ціну, і Москва мусить за це заплатити".

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Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон раніше пояснив, що його дзвінки до Путіна нерідко відбувалися на прохання Києва, але частіше він дзвонив за власною ініціативою.

А канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що говорити з президентом РФ Владіміром Путіним в умовах війни в Україні "абсолютно необхідно".

Шольца та Макрона не раз критикували за телефонні розмови з Путіним уже під час війни в Україні.

Так, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас говорила, що розмови з президентом РФ не мають сенсу, а експрезидентка Литви Даля Грибаускайте назвала їх дзвінками терористу.