Президент Польши: Нужно заставить Путина самого просить о диалоге с Западом

Президент Польши Анджей Дуда считает, что вести переговоры с Владимиром Путиным, возможно, но не Запад, а сам российский президент должен инициировать такой контакт.

Об этом Дуда заявил во время встречи с польскими дипломатами в Варшаве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Речь не идет о том, чтобы не разговаривать с Путиным. Речь идет о том, чтобы Путин хотел говорить, а не чтобы европейские лидеры просили агрессора о разговоре. Надо так закрутить гайки (России) и так помочь Украине, чтобы это Путин просил о разговоре" , – считает президент Польши.

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Он также добавил, что санкции против России должны действовать, пока Украина не скажет, что их можно отменить, а Запад должен осознать, что вести дела с Москвой как раньше уже невозможно.

"Стыдно слушать, что нельзя унижать Россию, надо позволить ей сохранить лицо. Это Россия напала и убивает, никто не напал на Россию. Рассказы России об угрозах со стороны НАТО в контексте убийств в Лондоне на протяжении десятилетий, войны в Украине, ранее – в Грузии и Сирии являются отвратительной пропагандой. Именно Россия отвечает за эту войну, и она будет отвечать за то, что в мире может произойти голод из-за невозможности поставить зерно из Украины в Африку и другие части мира", - подчеркнул Дуда.

Он также добавил, что "великороссийская политика имеет цену, и Москва должна за это заплатить".

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Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон ранее объяснил, что его звонки Путину нередко происходили по просьбе Киева, но чаще он звонил по собственной инициативе.

А канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что говорить с президентом РФ Владимиром Путиным в условиях войны в Украине "абсолютно необходимо".

Шольца и Макрона не раз критиковали за телефонные разговоры с Путиным во время войны в Украине.

Так, премьер-министр Эстонии Кая Каллас говорила, что разговоры с президентом РФ не имеют смысла, а экс-президент Литвы Даля Грибаускайте назвала их звонками террористу.