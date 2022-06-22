Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Збір на 10 пікапів для ЗСУ. Звернення Михайла Ткача та Дмитра Рясного

Михайло Ткач, Дмитро РяснийСереда, 22 червня 2022, 12:55

Друзі, вітаємо! 

Ми оголошуємо збір на 10 пікапів для ЗСУ. 

Для цього нам з Вами потрібно зібрати 3 мільйони гривень. 

Читачі Української правди вже неодноразово доводили,  що разом ми велика сила. 

Віримо у нашу згуртованість. 

Віримо в ЗСУ. 

Віримо в Україну. 

Всі в кого є змога долучитись, можуть надсилати кошти на картки журналіста Економічної правди Дмитра Рясного. 

Картки: 

5375414128845426 (Моно), 5363542309191220 (Приват).

QR-код для переказу
QR-код для переказу

Реквізити для надсилання SWIFT-платежу:

Долар:

Отримувач RIASNYI DMYTRO 08132, Ukraine

IBAN: UA763052990000026204690936286

Номер пластикової карти або поточний рахунок в Приватбанку) 

4731 2196 4863 8058

BANK OF BENEFICIARY Банк отримувача JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X CORRESPONDENT ACCOUNT

Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті 0011000080

INTERMEDIARY BANK Банк-корреспондент JP MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE/BIC: CHASUS33

Євро:

Отримувач RIASNYI DMYTRO 08132, Ukraine

IBAN: UA933052990000026208749661196

Поточний рахунок в Приватбанку 

4731 2196 4863 8041

CORRESPONDENT ACCOUNT

Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті 623-160-5145

INTERMEDIARY BANK  Банк-корреспондент J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

SWIFT CODE/BIC: CHASDEFX

Про завершення збору, купівлю пікапів та передачу машин військовим ми відзвітуємо тут на сторінках Української правди. 

Все буде Україна!

Головне сьогодні

відеоЗеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета

Автомобіль нардепа Ковальова було підірвано – Буданов

Жодної загрози вторгнення армії Білорусі немає – розвідка

фотоОприлюднені супутникові знімки руйнувань на Зміїному після обстрілу ЗСУ

Росіяни посилили авіаційні атаки на Донбасі – зведення Генштабу

Україна до кінця року планує виконати вимоги ЄС щодо кандидатства – Стефанішина

Усі новини...
Останні новини
02:50
ЗСУ вразили на Зміїному ще один ЗРК "Панцир" ворога – ОК "Південь"
02:30
Південь: ЗСУ знищили 20 окупантів і 2 ворожих склади боєприпасів
01:56
Зеленський вперше з початку війни поговорив з президенткою Молдови
01:13
Генсек НАТО хоче швидкого приєднання Швеція та Фінляндії, але не може цього гарантувати
00:22
відеоЗеленський: Пришвидшення перемоги – наша національна мета
23:44
Буданов натякнув, що частина захисників із "Азовсталі" скоро може повернутися додому
23:27
ФОТО, відеоПоліція затримала чоловіка, який скинув зі свого балкону гранату й поранив дитину
23:10
Харківщина: в Золочеві з-під завалів дістали тіла ще двох загиблих від обстрілів
23:02
За добу росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини
22:56
У районі порту в захопленому Скадовську пролунали вибухи – мер 
Усі новини...