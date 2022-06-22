Збір на 10 пікапів для ЗСУ. Звернення Михайла Ткача та Дмитра Рясного
Друзі, вітаємо!
Ми оголошуємо збір на 10 пікапів для ЗСУ.
Для цього нам з Вами потрібно зібрати 3 мільйони гривень.
Читачі Української правди вже неодноразово доводили, що разом ми велика сила.
Віримо у нашу згуртованість.
Віримо в ЗСУ.
Віримо в Україну.
Всі в кого є змога долучитись, можуть надсилати кошти на картки журналіста Економічної правди Дмитра Рясного.
Картки:
Реквізити для надсилання SWIFT-платежу:
Долар:
Отримувач RIASNYI DMYTRO 08132, Ukraine
IBAN: UA763052990000026204690936286
Номер пластикової карти або поточний рахунок в Приватбанку)
4731 2196 4863 8058
BANK OF BENEFICIARY Банк отримувача JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X CORRESPONDENT ACCOUNT
Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті 0011000080
INTERMEDIARY BANK Банк-корреспондент JP MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE/BIC: CHASUS33
Євро:
Отримувач RIASNYI DMYTRO 08132, Ukraine
IBAN: UA933052990000026208749661196
Поточний рахунок в Приватбанку
4731 2196 4863 8041
CORRESPONDENT ACCOUNT
Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті 623-160-5145
INTERMEDIARY BANK Банк-корреспондент J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY
SWIFT CODE/BIC: CHASDEFX
Про завершення збору, купівлю пікапів та передачу машин військовим ми відзвітуємо тут на сторінках Української правди.
Все буде Україна!