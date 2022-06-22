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Сбор на 10 пикапов для ВСУ. Обращение Михаила Ткача и Дмитрия Рясного (укр)

Михаил Ткач, Дмитрий РяснойСреда, 22 июня 2022, 12:57
Сбор на 10 пикапов для ВСУ. Обращение Михаила Ткача и Дмитрия Рясного (укр)

Друзі, вітаємо! 

Ми оголошуємо збір на 10 пікапів для ЗСУ. 

Для цього нам з Вами потрібно зібрати 3 мільйони гривень. 

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Читачі Української правди вже неодноразово доводили,  що разом ми велика сила. 

Віримо у нашу згуртованість. 

Віримо в ЗСУ. 

ВИДЕО ДНЯ

Віримо в Україну. 

Всі в кого є змога долучитись, можуть надсилати кошти на картки журналіста Економічної правди Дмитра Рясного. 

Картки: 

5375414128845426 (Моно), 5363542010833508 (Приват).

Банка (Монобанк) monobank.ua

PayPal - write1991@gmail.com

Реквізити для надсилання SWIFT-платежу:

Долар:

Отримувач RIASNYI DMYTRO 08132, Ukraine

IBAN: UA763052990000026204690936286

Номер пластикової карти або поточний рахунок в Приватбанку) 

4731 2196 4863 8058

BANK OF BENEFICIARY Банк отримувача JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X CORRESPONDENT ACCOUNT

Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті 0011000080

INTERMEDIARY BANK Банк-корреспондент JP MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE/BIC: CHASUS33

Євро:

Отримувач RIASNYI DMYTRO 08132, Ukraine

IBAN: UA933052990000026208749661196

Поточний рахунок в Приватбанку 

4731 2196 4863 8041

CORRESPONDENT ACCOUNT

Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті 623-160-5145

INTERMEDIARY BANK  Банк-корреспондент J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

SWIFT CODE/BIC: CHASDEFX

Про завершення збору, купівлю пікапів та передачу машин військовим ми відзвітуємо тут на сторінках Української правди. 

Все буде Україна!

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