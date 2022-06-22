Путін зібрав Радбез із питаннями про плани на вересень

Президент Російської Федерації Володимир Путін у середу проводить оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки РФ.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Зокрема, Путін обговорив із постійними членами Радбезу підготовку до Єдиного дня голосування у Росії у вересні.

"Потрібно підготуватися та гідно провести цей великий внутрішньополітичний захід, забезпечити необхідні умови, безпеку", – сказав він.

Раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що в середу Путін працює в Кремлі: у нього робочі зустрічі, оперативна нарада з постійними членами Ради безпеки і підготовка до саміту БРІКС, який пройде у форматі відео-конференції 23-24 червня.

Теми для обговорення на Раді безпеки Пєсков не озвучив.

Нарада проходить на тлі активних бойових дій в Україні та зростання напруги навколо країн Балтії.

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Нагадаємо: За однією з версій, Росія може спробувати провести псевдореферендуми на окупованих територіях у день єдиного голосування в РФ, 11 вересня.