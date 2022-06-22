Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін зібрав Радбез із питаннями про плани на вересень

Олена РощінаСереда, 22 червня 2022, 14:06
Путін зібрав Радбез із питаннями про плани на вересень
Володимир Путін говорить із членами Радбезу РФ, фото РИА Новости

Президент Російської Федерації Володимир Путін у середу проводить оперативну нараду з постійними членами Ради безпеки РФ.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Зокрема, Путін обговорив із постійними членами Радбезу підготовку до Єдиного дня голосування у Росії у вересні.

Реклама:

"Потрібно підготуватися та гідно провести цей великий внутрішньополітичний захід, забезпечити необхідні умови, безпеку", – сказав він.

Раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що в середу Путін працює в Кремлі: у нього робочі зустрічі, оперативна нарада з постійними членами Ради безпеки і підготовка до саміту БРІКС, який пройде у форматі відео-конференції 23-24 червня.

Теми для обговорення на Раді безпеки Пєсков не озвучив.

ВІДЕО ДНЯ

Нарада проходить на тлі активних бойових дій в Україні та зростання  напруги навколо країн Балтії.

Нагадаємо: За однією з версій, Росія може спробувати провести псевдореферендуми на окупованих територіях у день єдиного голосування в РФ, 11 вересня.

УП, оновлено від 13:04
Теми: ПутінРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: