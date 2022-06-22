Путин собрал Совбез с вопросами о планах на сентябрь
Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
Источник: РИА Новости
Детали: В частности, Путин обсудил с постоянными членами Совбеза подготовку к Единому дню голосования в России в сентябре.
"Нужно подготовиться и достойно провести это крупное внутриполитическое мероприятие, обеспечить необходимые условия, безопасность", – сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в среду Путин работает в Кремле: у него рабочие встречи, оперативное совещание с постоянными членами Совбеза" и подготовка к саммиту БРИКС, который пройдет в формате видео-конференции 23-24 июня.
Темы для обсуждения на Совбезе Песков не озвучил.
Совещание проходит на фоне активных боевых действий в Украине и растущего напряжения вокруг стран Балтии.
Напомним: По одной из версий, Россия может попытаться провести псевдореферендумы на оккупированных территориях в день единого голосования в РФ, 11 сентября.