Путин собрал Совбез с вопросами о планах на сентябрь

Владимир Путин говорит с членами Совбеза РФ, фото РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Источник: РИА Новости

Детали: В частности, Путин обсудил с постоянными членами Совбеза подготовку к Единому дню голосования в России в сентябре.

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"Нужно подготовиться и достойно провести это крупное внутриполитическое мероприятие, обеспечить необходимые условия, безопасность", – сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в среду Путин работает в Кремле: у него рабочие встречи, оперативное совещание с постоянными членами Совбеза" и подготовка к саммиту БРИКС, который пройдет в формате видео-конференции 23-24 июня.

Темы для обсуждения на Совбезе Песков не озвучил.

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Совещание проходит на фоне активных боевых действий в Украине и растущего напряжения вокруг стран Балтии.

Напомним: По одной из версий, Россия может попытаться провести псевдореферендумы на оккупированных территориях в день единого голосования в РФ, 11 сентября.