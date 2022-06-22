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У Якутії знайшовся російський літак, що зникав із радарів

Олена РощінаСереда, 22 червня 2022, 15:00

У Якутії російський літак Ан-30М, який зник із радарів 22 червня і не виходив на зв'язок, здійснив жорстку посадку за 70 км від місця призначення Оленек, усі живі.

Джерело: "Интерфакс" із посиланням на прес-службу МНС РФ

Дослівно: "У ході пошуково-рятувальних робіт виявлено літак Ан-30 за 70 км від населеного пункту Оленек. Люди, які були на борту, живі. Трьом знадобилася допомога медиків".

Деталі: Раніше повідомлялося, що літак Ан-30М не приземлився у призначений час в аеропорту населеного пункту Оленек. Він зник із радарів, екіпаж востаннє виходив на зв'язок, коли був за 30 км від селища Оленек.

За даними рятувальників, борт виконував комерційний рейс, летів за маршрутом Якутськ – Оленек. На борту літака перебувало семеро людей.

Джерело в авіадиспетчерських службах сказало "Интерфакс", що Ан-30 міг зазнати аварії при заході на посадку в аеропорту Оленек, але це не підтвердилося.

Тим часом у Якутії досі не знайдено літак Ан-2 з двома членами екіпажу та одним пасажиром, який вранці 21 червня вилетів за маршрутом Ус-Хатинг (Якутськ) – Вертикальний (Кобяйський район) – Ус Хатинг, але так і не прибув у місце призначення.

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Теми: Росіяавіа
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