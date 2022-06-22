В Якутии нашелся пропавший с радаров российский самолет

В Якутии российский самолет Ан-30М, который пропал с радаров 22 июня и не выходил на связь, совершил жесткую посадку в 70 км от места назначения Оленек, все живы.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ

Дословно: "В ходе поисково-спасательных работ обнаружен самолет Ан-30 в 70 км от населенного пункта Оленек. Находившиеся на борту люди живы. Трем понадобилась помощь медиков".

Детали: Ранее сообщалось, что самолет Ан-30М не приземлился в назначенное время в аэропорту населенного пункта Оленек. Он пропал с радаров, экипаж выходил на связь, когда был в 30 км от поселка Оленек.

По данным спасателей, борт выполнял коммерческий рейс, летел по маршруту Якутск - Оленек. На борту самолета находились семь человек.

Источник в авиадиспетчерских службах сказал "Интерфаксу", что Ан-30 мог потерпеть крушение при заходе на посадку в аэропорту Оленек, но это не подтвердилось.

Между тем в Якутии до сих пор не найден пропавший накануне самолет Ан-2 с двумя членами экипажа и одним пассажиром, который утром 21 июня вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) – Вертикальный (Кобяйский район) – Ус Хатынг, но так и не прибыл к месту назначения.