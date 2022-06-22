Київ має ефективну ППО, але є загроза масованого ракетного удару - генерал-лейтенант

Не можна виключати ймовірність спроб формування нових ударних угруповань на Київському та Чернігівському напрямках. Водночас на сьогодні більшою загрозою є ймовірність ракетних обстрілів Києва.

Джерело: командувач угруповання сил і засобів оборони міста Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова: "На сьогодні безпека Києва, Київщини, всієї України забезпечується уздовж лінії зіткнення на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Херсонщині. Для ворога Київ лишається і лишатиметься головною метою його загарбницьких мрій. Він ніколи не відмовиться від цього.

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Про це нам слід постійно пам’ятати і не виключати ймовірність спроб формування нових ударних угруповань на Київському та Чернігівському напрямках за рахунок заходів "тотальної мобілізації" резервістів, залучення запасів техніки та озброєння радянських часів, яких ще є вдосталь на базах зберігання.

Незважаючи на великі втрати російської армії у живій силі, озброєнні та військовій техніці, агресор все ще має значний людський та технічний ресурс".

Деталі: Павлюк зазначив, що з огляду на стан та положення військ противника раптово або у стислі терміни це здійснити неможливо. Разом з тим, у разі успіху противника у Східній операційній зоні, значна частина його сил та засобів може бути переміщена звідти на Київський напрямок та задіяна у формуванні нового ударного угруповання. Отже, небезпека повторного наступу на Київ лишається.

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Водночас, на думку командувача, на сьогодні більш вірогідною є загроза ракетних ударів по Києву. Павлюк вкотре закликав усіх киян та гостей столиці не втрачати пильність та вчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Пряма мова: "Наразі реальнішою загрозою для нашої столиці є завдання супротивником ракетних ударів по критичних об’єктах державного управління, військової та цивільної інфраструктури. Маємо цьому багато прикладів.

Проте довкола Києва створено достатньо ефективну та ешелоновану систему ППО, яка в цілому здатна захистити місто від засобів повітряного нападу та постійно вдосконалюється.

Однак імовірність прориву зони ППО у разі масованого ракетного удару все ж таки існує".