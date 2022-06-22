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Киев имеет эффективную ПВО, но есть угроза массированного ракетного удара – генерал-лейтенант

Валентина РоманенкоСреда, 22 июня 2022, 13:25
Киев имеет эффективную ПВО, но есть угроза массированного ракетного удара – генерал-лейтенант

Нельзя исключать возможность попыток формирования новых ударных группировок на Киевском и Черниговском направлениях. В то же время на сегодняшний день большей угрозой является опасность ракетных обстрелов Киева.

Источник: командующий группировкой сил и средств обороны города Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "На сегодняшний день безопасность Киева, Киевщины, всей Украины обеспечивается вдоль линии столкновения на Харьковщине, Луганщине, Донетчине, Херсонщине. Для врага Киев остается и остается главной целью его захватнических амбиций. Он никогда не откажется от этого.

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Об этом нам следует постоянно помнить и не исключать вероятность попыток формирования новых ударных группировок на Киевском и Черниговском направлениях за счет мер "тотальной мобилизации" резервистов, привлечения запасов техники и вооружения советских времен, которых еще достаточно на базах хранения.

Несмотря на большие потери российской армии в живой силе, вооружении и военной технике, агрессор по-прежнему имеет значительный человеческий и технический ресурс".

Детали: Павлюк отметил, что, учитывая состояние и положение войск противника, внезапно или в сжатые сроки это осуществить невозможно. Вместе с тем в случае успеха противника в Восточной операционной зоне значительная часть его сил и средств может быть перемещена оттуда на Киевское направление и задействована в формировании новой ударной группировки. Следовательно, опасность повторного наступления на Киев остается.

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В то же время, по мнению командующего, на сегодняшний день более вероятной является угроза ракетных ударов по Киеву. Павлюк в очередной раз призвал всех киевлян и гостей столицы не терять бдительность и своевременно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Прямая речь: "Сейчас более реальной угрозой для нашей столицы является нанесение противником ракетных ударов по критическим объектам государственного управления, военной и гражданской инфраструктуры. Есть много примеров.

Однако вокруг Киева создана достаточно эффективная и эшелонированная система ПВО, которая в целом способна защитить город от средств воздушного нападения и постоянно совершенствуется.

Однако вероятность прорыва зоны ПВО в случае массированного ракетного удара все же существует".

Темы: Киеввойна
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