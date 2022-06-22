Туреччина заявила, що досягла прогресу з Росією щодо вивезення українського зерна

Делегація міністерства оборони Туреччини в середу провела переговори в Москві щодо розблокування експорту українського зерна морським шляхом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Milliyet.

Як повідомили в міністерстві оборони Туреччини, зустріч відбулася в "конструктивній і дуже позитивній атмосфері", а її учасники заявили про досягнення порозуміння щодо проведення чотиристоронніх переговорів за участі України та ООН.

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Росія і Туреччина також обговорили питання вивезення комерційних суден із вантажем із заблокованих українських портів і безпечне повернення турецьких літаків, що перебувають в аеропорту Бориспіль.

Що стосується чотиристоронньої зустрічі представників Києва, Москви, Анкари та ООН, то вона нібито має відбутися "протягом найближчих тижнів".

Турецька сторона також зазначила, що результатом переговорів став вихід першого турецького корабля – "Азов Конкорд" – з порту окупованого російськими військами Маріуполя, про що вже повідомили російські ЗМІ.

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Нагадаємо, Росія блокує акваторію Чорного моря, через що Україна не може експортувати своє продовольство морським шляхом. Вона також звинувачує Захід у тому, що через санкції проти неї ціна продовольства зросла.

Раніше заступник глави МЗС України Дмитро Сенік розповідав, що в умовах морської блокади Росії Україна налагодила два канали експорту зерна – через Польщу та Румунію, а також веде переговори з державами Балтії.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна запропонувала зробити внесок у врегулювання глобальної продовольчої кризи, спричиненої російською блокадою українських портів.

Володимир Зеленський у зверненні до країн Африканського союзу заявив, що Україна поки не досягла прогресу в багатосторонніх переговорах щодо розблокування морського експорту зерна.