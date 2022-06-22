Турция заявила, что достигла прогресса с Россией по вывозу украинского зерна

Делегация Министерства обороны Турции в среду провела переговоры в Москве по разблокированию экспорта украинского зерна морским путем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Milliyet.

Как сообщили в министерстве обороны Турции, встреча состоялась в "конструктивной и очень позитивной атмосфере", а ее участники заявили о достижении взаимопонимания по поводу проведения четырехсторонних переговоров с участием Украины и ООН.

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Россия и Турция также обсудили вопросы вывоза коммерческих судов с грузом из заблокированных украинских портов и безопасного возвращения находящихся в аэропорту Борисполь турецких самолетов.

Что касается четырехсторонней встречи представителей Киева, Москвы, Анкары и ООН, то она якобы должна состояться "в ближайшие недели".

Турецкая сторона также отметила, что результатом переговоров стал выход первого турецкого корабля – "Азов Конкорд" – из порта оккупированного российскими войсками Мариуполя, о чем уже сообщили российские СМИ.

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Напомним, Россия блокирует акваторию Черного моря, из-за чего Украина не может экспортировать свою продовольствие по морскому пути. Она также обвиняет Запад в том, что из-за санкций против нее цена продовольствия выросла.

Ранее заместитель главы МИД Украины Дмитрий Сеник рассказал, что в условиях морской блокады России Украина наладила два канала экспорта зерна – через Польшу и Румынию, а также ведет переговоры с государствами Балтии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна предложила внести вклад в урегулирование глобального продовольственного кризиса, вызванного российской блокадой украинских портов.

Владимир Зеленский в обращении к странам Африканского союза заявил, что Украина пока не достигла прогресса в многосторонних переговорах по разблокированию морского экспорта зерна.