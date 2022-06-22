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Україна запевнила, що не нападатиме на РФ західною зброєю – міністерка оборони Німеччини

"Європейська правда"Середа, 22 червня 2022, 15:15

Україна запевнила західних партнерів, що не збирається атакувати територію Росії і буде використовувати надану Заходом зброю тільки для власного захисту.

Про це в середу в Бундестазі заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Focus.

Відповідаючи на питання одного з депутатів, чи збирається Україна нападати на російську територію Ламбрехт сказала: "Нам не потрібно було вимагати цього від українців, вони самі це чітко заявили. Ми маємо впевненість у тому, що Україна використовуватиме зброю тільки для оборони".

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Глава німецького Міноборони наголосила, що одна з її цілей у контексті надання Україні зброї – гарантувати, що це не призведе до подальшої ескалації.

"Надання зброї у зону бойових дій не було простим рішенням. Якщо ви питаєте мене, то Україна не накопичує зброю, а має достатньо, щоб обороняти себе від агресора – Росії", – наголосила Ламбрехт.

Нагадаємо, уряд Німеччини у вівторок опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні – у ньому, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.

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Тоді ж міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що Збройні Сили України отримали від Німеччини самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze2000 з підготовленими українськими екіпажами.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив зобов'язання Берліна постачати Україні сучасне озброєння. Але в уряді зазначали, що з організаційних причин і проблем безпеки говорити про графіки поставки зброї Україні складно.

Теми: зброявійнаУкраїнаРосія
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