Украина заверила, что не будет нападать на РФ западным оружием – министр обороны Германии

Украина заверила западных партнеров, что не собирается атаковать территорию России и будет использовать предоставленное Западом оружие только для защиты.

Об этом в среду в Бундестаге заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Focus.

Отвечая на вопрос одного из депутатов, собирается ли Украина нападать на российскую территорию, Ламбрехт сказала: "Нам не нужно было требовать этого от украинцев, они сами это четко заявили. У нас есть уверенность в том, что Украина будет использовать оружие только для обороны".

Глава немецкого Минобороны подчеркнула, что одна из ее целей в контексте предоставления Украине оружия – гарантировать, что это не приведет к дальнейшей эскалации.

"Предоставление оружия в зону боевых действий не было простым решением. Если вы спрашиваете меня, то Украина не накапливает оружие, а его должно быть достаточно, чтобы защищать себя от агрессора - России", - подчеркнула Ламбрехт.

Напомним, правительство Германии во вторник опубликовало перечень оружия, которое готовится к передаче Украине – в нем, в частности, есть 30 самоходных артиллерийских установок Gepard, комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.

Тогда же Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что Вооруженные силы Украины получили от Германии самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze2000 с подготовленными украинскими экипажами.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил обязательство Берлина поставлять Украине современное вооружение. Но в правительстве отмечали, что по организационным причинам и проблемам безопасности говорить о графиках поставки оружия Украине сложно.